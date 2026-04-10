FC Liverpool : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs des Reds en direct à la télévision et en streaming ?

Cette saison, le FC Liverpool est engagé sur plusieurs fronts : championnat, coupe et compétitions européennes. Pour ne manquer aucun match des Reds, vous devez donc savoir précisément quelle compétition est diffusée par quel diffuseur. La bonne nouvelle : avec la bonne combinaison, vous ne manquerez aucune rencontre.

Le récapitulatif ci-dessous indique les chaînes à privilégier pour suivre les Reds.

FC Liverpool : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Reds en direct à la télé et en streaming ?

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Suivez le FC Liverpool en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield et Carabao Cup à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de diffusion de la Premier League sont détenus exclusivement par Sky. La chaîne retransmet tous les matchs de championnat en direct, aussi bien en rencontre isolée qu’en multivision. Les matchs du FC Liverpool font donc partie intégrante de la programmation de Sky.

Grâce à WOW ou à l'application Sky Go, vous pouvez également suivre les matchs des Reds en streaming, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

À partir de la saison 2025/26, Sky élargira son offre anglaise en intégrant les droits de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Les éventuels matchs de Liverpool en Coupe de la Ligue ou contre des adversaires de divisions inférieures seront donc aussi diffusés en direct sur Sky.

La FA Cup et le FA Community Shield sont diffusés en exclusivité en Allemagne par DAZN, qui retransmet tous les matchs importants en direct, y compris l’intégralité des rencontres du FC Liverpool.

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Concernant la Ligue des champions, la plupart des rencontres des Reds sont diffusées par DAZN, tandis qu’un match phare du mardi soir est réservé à Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/2028, un remaniement majeur aura lieu : Paramount+ fera son entrée dans la diffusion de la Ligue des champions et reprendra une part importante des droits. Vous trouverez ici tous les détails connus concernant le nouveau lot de droits.

Si le FC Liverpool se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme à l’accoutumée, diffusée sur une chaîne en clair : la retransmission sera alors assurée par la ZDF.

Pour le FC Liverpool, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs des Reds en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Nous suivrons également certaines rencontres des Reds via un live-ticker ; il sera accessible ici environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV FC Liverpool : le club en bref