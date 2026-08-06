Le FC Liverpool est engagé cette saison sur plusieurs fronts : le championnat, la coupe, l’Europe. Ceux qui veulent suivre les Reds sans rien manquer doivent donc savoir précisément quelle compétition est diffusée par quel diffuseur. La bonne nouvelle, c’est qu’avec le bon mix, vous ne raterez aucun match.

Le récapitulatif ci-dessous vous indique quelles chaînes sont pertinentes pour Liverpool.

FC Liverpool, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Reds en direct à la TV et en livestream ?

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Voir le FC Liverpool en Premier League, en Ligue des champions, en FA Cup, Community Shield et Carabao Cup en direct à la TV et en livestream

Les droits de la Premier League en Allemagne appartiennent intégralement à Sky. La chaîne diffuse tous les matches de championnat en direct, à la fois en diffusion individuelle et en multiplex. Les rencontres du FC Liverpool sont donc elles aussi solidement ancrées dans la programmation de Sky.

Via WOW ou l’application Sky Go, vous pouvez aussi suivre les matches des Reds en livestream, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

À partir de la saison 2025/26, Sky a également élargi son offre anglaise avec les droits de l’English Football League (EFL) ainsi que de la Carabao Cup. Ainsi, d’éventuels matches de Liverpool en Coupe de la Ligue ou face à des adversaires de divisions inférieures seront eux aussi diffusés en direct sur Sky.

La FA Cup ainsi que le FA Community Shield sont diffusés en Allemagne en exclusivité par DAZN. Le service de streaming montre tous les matches concernés en direct, y compris toutes les apparitions du FC Liverpool.

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La Ligue des champions est également répartie entre plusieurs diffuseurs pour Liverpool. La majorité des matches est diffusée en direct par DAZN. Une affiche de premier plan sélectionnée le mardi soir est en revanche diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/28, une réorganisation plus importante interviendra : Paramount+ entrera alors dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera une part considérable des droits. Vous trouverez ici tous les détails connus concernant le nouveau lot de droits.

Si le FC Liverpool atteint la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme d’habitude, également diffusée en clair. Dans ce cas, le ZDF assurera la retransmission en direct.

FC Liverpool, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Reds en direct à la TV et en livestream ? Live ticker sur SPOX

Nous suivrons également certains matches des Reds, via notre live ticker. Si nous couvrons un match, le ticker sera visible ici environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV du FC Liverpool : le club en bref