Cette saison, le FC Liverpool est engagé sur plusieurs fronts : championnat, coupe et compétitions européennes. Pour ne manquer aucun match des Reds, vous devez donc savoir précisément quelle compétition est diffusée par quel diffuseur. La bonne nouvelle : avec la bonne combinaison, vous ne manquerez aucune rencontre.

Le récapitulatif ci-dessous indique quelles chaînes sont pertinentes pour suivre Liverpool.

FC Liverpool : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs des Reds en direct à la télé et en streaming ?

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Suivez le FC Liverpool en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Community Shield et Carabao Cup à la télévision et en streaming.

En Allemagne, les droits de diffusion de la Premier League sont détenus exclusivement par Sky. La chaîne retransmet tous les matchs de championnat en direct, aussi bien en rencontre isolée qu’en multivision. Les matchs du FC Liverpool font donc partie intégrante de la programmation de Sky.

Grâce au pass streaming WOW ou à l’application Sky Go, vous pouvez également suivre les matchs des Reds en direct, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

À partir de la saison 2025/26, Sky élargira son offre anglaise en intégrant les droits de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Les éventuels matchs de Liverpool en Coupe de la Ligue ou contre des adversaires de divisions inférieures seront donc aussi diffusés en direct sur Sky.

La FA Cup et le FA Community Shield restent, eux, l’exclusivité de DAZN en Allemagne, qui diffuse l’intégralité des rencontres, y compris celles du FC Liverpool.

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Concernant la Ligue des champions, les rencontres de Liverpool sont réparties entre plusieurs diffuseurs : la majorité est proposée en direct surDAZN, tandis que le match phare du mardi soir est réservé à Amazon Prime Video.

À partir de la saison 2027/2028, un remaniement majeur interviendra : Paramount+ entrera dans la diffusion de la Ligue des champions et récupérera une part substantielle des droits. Retrouvez ici tous les détails connus concernant ce nouveau lot de droits.

Si le FC Liverpool se qualifie pour la finale de la Ligue des champions, celle-ci sera, comme à l’accoutumée, diffusée sur une chaîne gratuite : la retransmission sera alors assurée par la ZDF.

Pour le FC Liverpool, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs des Reds en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Nous suivrons également certaines rencontres des Reds via un live-ticker ; il sera accessible ici environ une heure avant le coup d’envoi.

Guide TV FC Liverpool : le club en bref