Chelsea est en Angleterre ce genre de club qui semble ne jamais rester longtemps hors de la lumière des projecteurs : même dans les périodes plus calmes, il se passe toujours quelque chose à Stamford Bridge. Pour tous ceux qui veulent suivre proprement les matches officiels, vient ensuite la partie pratique : selon la compétition, les droits appartiennent à différents diffuseurs. Cela signifie pour vous qu’un seul abonnement ne couvre pas tout. Quels diffuseurs sont pertinents pour Chelsea et où, au final, vous ne manquerez vraiment aucun match, est résumé ici de manière claire.

FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui montre / diffuse les matches des Blues en direct à la TV et en livestream ?



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Voir le FC Chelsea en Premier League, Ligue des champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield en direct à la TV et en livestream

En Allemagne, Sky reste l’adresse de référence pour la Premier League : la chaîne payante diffuse chaque match en direct, au choix en match individuel ou en multiplex. Les apparitions de Chelsea sont donc toutes incluses. Pour tous ceux qui ne sont pas assis classiquement devant leur télévision, l’ensemble est également disponible en streaming via Sky Go ou WOW.

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À partir de la saison 2025/26, Sky a nettement renforcé son offre sur le football anglais : non seulement la Premier League y est diffusée en direct, mais aussi la Carabao Cup. En clair : lorsque Chelsea figure au calendrier de la Coupe de la Ligue, vous trouverez également les matches intégralement sur Sky.

Pour la FA Cup et le FA Community Shield, la règle en Allemagne est la suivante : DAZN détient les droits exclusifs. Le service de streaming diffuse les matches en direct et donc naturellement aussi chaque rencontre de Chelsea dès que les Blues sont sur le terrain dans l’une de ces deux compétitions.

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En Ligue des champions, les droits sont partagés. La plupart des matches de Chelsea sont à voir en direct sur DAZN. S’y ajoute Amazon Prime Video, qui diffuse chaque mardi un grand match sélectionné en exclusivité ; selon le calendrier, cela peut aussi être une rencontre avec Chelsea ou, plus généralement, avec une participation anglaise.

À partir de 2027/28, beaucoup de choses vont changer concernant la diffusion de la Ligue des champions : Paramount+ fera son entrée et fournira alors à l’avenir la majeure partie des matches. Tous les détails sur la nouvelle répartition des droits sont disponibles ici. En clair : il faudra bien noter Paramount+ à partir de 2027/28.

Si Chelsea atteint la finale de la Ligue des champions, le match pour le titre sera comme d’habitude également diffusé en clair. En Allemagne, c’est le ZDF qui est prévu pour cela : la finale y figure comme un rendez-vous fixe de la programmation.

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FC Chelsea, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : le livescore de SPOX

SPOX propose un live texte de matches sélectionnés des Blues dans les compétitions nationales et internationales. Vous trouverez ces lives quelques instants avant le coup d’envoi.

Diffusion du FC Chelsea : le club en bref