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Bayern Munich, news : Eberl envisage une vente de Hiroki Ito

Le directeur sportif Max Eberl peut envisager une vente de Hiroki Ito lors de cette période de transferts. « S’il devait y avoir chez Hiroki Ito l’idée d’un changement de club, parce qu’il constate lui-même que cela devient difficile, alors nous nous pencherons sur la question », a déclaré Eberl lors d’un point presse mercredi.

Le Japonais de 27 ans est certes polyvalent en défense, mais il fait face à une forte concurrence à ses deux postes de prédilection. Au poste d’arrière gauche, Alphonso Davies (intransférable selon Eberl, malgré des rumeurs allant dans un autre sens) et la recrue Nathaniel Brown se disputent du temps de jeu. En défense centrale, Dayot Upamecano et Jonathan Tah sont considérés comme titulaires, la première alternative étant Min-Jae Kim.

Ito est arrivé en 2024 en provenance de Stuttgart pour 23,5 millions d’euros et son contrat court encore jusqu’en 2028. Lors de ses deux premières années au Bayern, des problèmes de blessures récurrents ont freiné sa progression. Outre Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey et Bryan Zaragoza sont également censés quitter le club à tout prix.

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Bayern Munich, news : Eberl s’exprime sur la blessure de Saibari

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a donné une mise à jour sur la situation de la recrue Ismael Saibari. Lors de la présentation de Nathaniel Brown, Eberl a souligné que le Marocain, après sa blessure lors de la dernière Coupe du monde, ne pourrait pas participer à la prochaine tournée asiatique avec l’équipe.

« Ismael est déjà brûlant d’envie. Dans l’idéal, il aimerait déjà participer à la tournée asiatique. Mais il doit d’abord terminer tranquillement sa rééducation, afin d’être de nouveau complètement disponible après le voyage. Ensuite, nous espérons pouvoir effectuer avec lui toute la dernière phase de la préparation », a déclaré Eberl.

En outre, Serge Gnabry et Lennart Karl seront également absents en Asie : « Ni Serge ni Lennart ne feront le déplacement. Cela n’a aucun sens de faire deux vols de onze heures pendant une rééducation. »

Également absent : Jamal Musiala, qui a dû subir une petite opération après la Coupe du monde. « Avec Jamal, il y a bien sûr eu cette grave blessure », a déclaré Eberl. « Il a désormais, espérons-le, franchi la dernière étape avec le retrait de la plaque. Espérons que cela le libère un peu, symboliquement. Cela n’a pas été facile pour lui, parce que les attentes étaient élevées. Les siennes aussi. »

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