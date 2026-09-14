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Bayern Munich, infos : Joshua Kimmich dispute son 500e match officiel avec le Bayern Munich

Le capitaine Joshua Kimmich faisait partie du quatuor lancé par l’entraîneur Vincent Kompany à la 65e minute lors du match à Elversberg, et qui a permis une hausse de niveau des Munichois. Grâce à cette entrée en jeu, Kimmich a disputé son 500e match officiel avec le Bayern Munich.

Kimmich, qui joue au Bayern Munich depuis 2015, appartient ainsi à un cercle prestigieux de seulement douze joueurs ayant atteint cette marque chez le recordman d’Allemagne. Bastian Schweinsteiger est à égalité avec le joueur de 31 ans.

Au cours de ses onze années au FCB, Kimmich a remporté dix fois le championnat d’Allemagne, quatre fois la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions en 2020. Il a jusqu’ici inscrit 47 buts et délivré 122 passes décisives.

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Bayern Munich, infos : Lennart Karl s’excuse après une célébration de but provocatrice devant les supporters d’Elversberg

Lennart Karl a marqué dès sa première titularisation avec le Bayern cette saison. Le joueur de 18 ans avait été servi par Ismael Saibari et Harry Kane à la 26e minute avant d’ouvrir le score pour porter le score à 1-0.

Après son but, Karl a ensuite été sifflé à chacun de ses ballons touchés par les supporters d’Elversberg jusqu’à son remplacement à la 65e minute.

La raison en était la célébration provocatrice de Karl. Après son but, il s’était avancé de manière provocante devant le kop des supporters et avait porté son doigt à sa bouche. Après ce geste de « taisez-vous », il avait ensuite porté les mains à ses oreilles.

Après le coup de sifflet final, Karl s’est excusé auprès des supporters. « Je suis désolé si les fans m’ont mal compris, je ne le pensais pas comme ça », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « La plupart des supporters de football savent qu’il s’agit d’émotions et que cela fait tout simplement partie du football. »

Bayern, infos : Serge Gnabry de retour dans le groupe après cinq mois

Le dernier match de Serge Gnabry remonte déjà à plus de cinq mois. En avril, l’attaquant s’était blessé musculairement au niveau des adducteurs, ce qui lui avait aussi fait manquer la Coupe du monde.

Face à Elversberg, Gnabry figurait désormais pour la première fois de nouveau dans le groupe munichois pour un jour de match. Il n’est certes pas entré en jeu, mais cette nomination a néanmoins constitué une étape importante sur le chemin de son retour sur les terrains.

Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du FCB

Date Compétition Match Vendredi 18 septembre (20h30) Bundesliga Bayern Munich vs. Union Berlin Samedi 10 octobre (15h30) Bundesliga FC Augsbourg vs. Bayern Munich Mardi 13 octobre (21h) Ligue des champions Viking Stavanger vs Bayern Munich



