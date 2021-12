FC Barcelone : Xavi revient sur sa première défaite

Le FC Barcelone a accueilli le Real Betis au Camp Nou cet après-midi dans un choc crucial en Liga. Les Barcelonais, qui espéraient prendre trois points, se sont inclinés pour la première fois depuis que Xavi a succédé à Ronald Koeman, après avoir livré une performance médiocre.

Ce résultat signifie que Barcelone n'a pas saisi l'occasion de dépasser le Rayo Vallecano et d'entrer dans le top 6, et terminera la journée à la septième place. Il est désormais à six points de l'Atletico Madrid et des quatre premiers, et à 13 points du Real Madrid, leader.

Le Betis, étonnamment, est maintenant troisième au classement, à un point du voisin Séville et à seulement six du Real Madrid et Xavi est revenu sur sa première mésaventure en tant que coach du Barça.

"Je pense que c'est au moment où l'équipe était à son meilleur niveau que nous avons encaissé ce but", a déclaré le coach catalan après le match dans des commentaires rapportés par Marca. "Nous devons arrêter ces contre-attaques. C'est dans ces moments-là que nous devons être plus tactiques. Nous connaissions les transitions du Betis.

"Nous avons eu 20-25 très bonnes minutes, et c'est dommage, trop de punition pour le jeu que nous avons joué. C'est une défaite qui fait mal, surtout à domicile. Mais c'est le football. Tout comme nous avons souffert à Villarreal et avons gagné, aujourd'hui c'est le contraire qui s'est produit.

"Nous devons être plus barcelonais en deuxième mi-temps et arrêter ces contre-attaques. L'équipe ne méritait pas de perdre. Ce sont des finales pour Barcelone. Je n'aime pas perdre et nous ne le méritions pas, donc bien sûr je suis inquiet. Nous devons continuer à ajuster les choses, à travailler. Nous ne pouvons pas permettre un but comme celui-là. Nous sommes ensemble depuis peu de temps, mais c'est dommage de ne pas prendre un point aujourd'hui."