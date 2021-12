FC Barcelone : Xavi optimiste pour l'avenir d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé n'a toujours pas réglé la question de son avenir. L'ailier du FC Barcelone sera libre de négocier avec le club de son choix dans quinze jours. Pourtant, le Barça ne perd pas espoir pour conserver l'international français et crie haut et fort sa volonté de le faire depuis plusieurs mois, bien que les négociations entre les deux parties ne semblent pas avancer. En conférence de presse avant le choc face au FC Séville, Xavi, fraîchement nommé à la tête du club catalan et qui compte sur le Français, en a remis une couche en conférence de presse affichant son optimisme dans le dossier.

"J'ai parlé hier à Ousmane Dembélé, j'ai eu un entretien individuel et je suis à nouveau positif. Il veut continuer, il est heureux ici. Je ne peux pas en dire plus. Son agent et le club doivent trouver un accord. Il connaît déjà le projet sportif et l'importance qu'il aura s'il reste avec nous. Je le vois heureux. Il lui manque le but, mais il génère et apporte beaucoup. C'est un joueur capable de faire la différence, de faire du un contre un, de marquer des buts. Je suis très clair avec lui et il est aussi très clair avec moi. Je suis sûr qu'il peut prolonger", a expliqué l'ancien milieu de terrain espagnol.

"L'objectif est de finir dans les quatre premiers et de gagner des titres"

Xavi ne compte pas abandonner la Liga et espère toujours pouvoir faire briller le Barça cette saison : "J'ai une grande confiance dans l'équipe. Les résultats ne vont pas dans notre sens, mais nous devons croire au processus et au projet. Nous manquons de joueurs, mais ce n'est pas une excuse, nous devons être compétitifs face à n'importe quel adversaire. Les sentiments sont de plus en plus positifs à chaque match, mais les résultats ne viennent pas. L'objectif est de finir dans les quatre premiers et de gagner des titres, nous avons vu des choses pires, il ne faut rien exclure. Évidemment La Liga marque les sensations. Maintenant, nous sommes à la huitième place et nous devons gagner et revenir. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à travailler, à serrer les dents et à nous battre pour la coupe, la Super Coupe et aussi l'Europa League pour progresser. Les sentiments nous aident à nous améliorer et à nous sentir bien, mais au final, il s'agit de gagner".

"De manière réaliste, nous avons la capacité de gagner des titres. On ne peut rien exclure ou donner. Ce club est fait pour gagner des titres, l'histoire le dit. On ne peut pas exclure de gagner LaLiga, j'en ai vu de toutes les couleurs. Nous devons être positifs. Une autre compétition commence en janvier, nous avons la Super Coupe, nous avons l'Europa League. Nous devons nous battre. Je suis positif, mais aussi réaliste. Pourquoi ne pouvons-nous pas gagner des titres ? Nous nous sommes améliorés, l'équipe y croit. J'insiste, nous sommes sur la bonne voie", a ajouté l'entraîneur du FC Barcelone.

Xavi n'exclut pas des recrues en janvier, malgré la situation économique du Barça : "Ce qui est dommage, c'est que j'ai dû venir au milieu de la saison. L'équipe est déjà constituée, la planification a déjà été faite et l'équipe est ce qu'elle est. Mais d'après ce que je vois, nous devons changer les choses. Non seulement les joueurs, mais aussi la dynamique et un modèle de jeu. Le modèle n'a pas été élaboré et, sur le plan défensif, nous procédons différemment de l'autre entraîneur. Cela prend du temps. C'est dommage que nous n'ayons pas le temps de nous préparer car il n'y a pas de pré-saison. Nous devons renforcer l'équipe, c'est évident, surtout en attaque. Nous travaillons pour y parvenir".

"En ce moment, nous avons une situation économique difficile, il faut être réaliste. Il ne sera pas facile de renforcer l'équipe. Nous avons un problème avec le salary cap et la masse salariale, c'est notre réalité. Nous verrons ce qui se passe. En ce qui concerne les noms, nous verrons ce qui se passe. Je ne sais rien de Haaland, nous n'avons pas parlé de cette possibilité. Quant à Tebas, tout le monde serait intéressé par la présence de joueurs comme Haaland dans LaLiga, lui le plus. Je pense que nous devons veiller au bien de LaLiga", a conclu l'ex numéro 6 du Barça.