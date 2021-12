FC Barcelone : Décision prise pour De Jong

De Jong a fait les gros titres récemment après un début de saison décevant.

Le Néerlandais a connu des difficultés sous la direction de Ronald Koeman plus tôt dans la saison, et il n'a pas retrouvé sa forme sous la direction de Xavi Hernandez depuis.

De Jong a rejoint Barcelone pour plus de 70 millions d'euros en 2019, et il a montré des promesses depuis, étant impressionnant la saison dernière.

Mais ce ne sont pas des temps normaux pour Barcelone, qui se dirige vers janvier et au-delà en sachant que le club ne peut pas améliorer son équipe à moins de vendre des joueurs.

Et avec peu d'atouts de valeur - ou du moins ceux que le Barça est prêt à vendre - le nom de de Jong ne cesse d'apparaître.

Âgé de 24 ans seulement et doté d'un grand talent, de Jong est considéré comme un candidat potentiel au départ.

Jusqu'à présent, le Barça a rejeté ces suggestions, mais selon Marca, les Blaugrana envisageraient désormais une vente.

Ils savent que de Jong pourrait leur apporter l'argent dont ils ont besoin pour se renforcer de manière significative entre janvier et l'été, et le considèrent comme une option non indispensable.

Cependant, il faut ajouter qu'il faudrait une bonne offre pour que Barcelone l'envisage, et on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent pression pour vendre de Jong.