FC Barcelone : Xavi ne veut pas voir Ousmane Dembélé partir

En conférence de presse ce vendredi, Xavi a de nouveau chanté les louanges d'Ousmane Dembélé, manifestant son désir de la voir rester à Barcelone.

Ce n'est un secret pour personne, Xavi est un grand fan d'Ousmane Dembélé. Depuis sa prise de fonction en novembre 2021, le jeune entraîneur n'a cessé de clamer son admiration pour le champion du monde 2018, tout en lui accordant sa confiance sur le terrain. Et ce dernier lui rend plutôt bien. Après une deuxième partie de saison 2021-2022 canon, l'ancien Rennais réalise une exercice 2022-2023 plus que satisfaisant avec notamment 8 buts et 7 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues. Mais s'il a prolongé en janvier 2022 alors que des rumeurs l'envoyaient vers un départ, l'international français sera en fin de contrat en juin 2024, et une nouvelle prolongation va bientôt devenir une priorité pour le club catalan.

"J'espère qu'il restera de nombreuses années"

En conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Gérone en championnat, le technicien espagnole a une nouvelle fois vanté les qualités de l'ailier de 25 ans, qui a notamment offert la qualification en demi-finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad mercredi (1-0), et il souhaite le voir du côté du Camp Nou pendant encore longtemps. "Pour moi il est important et vous le savez. Il est différent et il fait des différences. C'est difficile de trouver des joueurs aussi décisifs dans des situations de un contre un, le club le sait. Depuis que nous sommes ici, il est à un niveau extraordinaire. J’espère qu’il restera ici pendant de nombreuses années (…) Nous essayons de faire en sorte qu’il ne se blesse jamais, ni lui ni personne d’autre, il est là où il veut être. Il me le dit toujours et je lui donne confiance qu’il me rend", a-t-il expliqué.

Reste maintenant à savoir si l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui semble épanoui en Catalogne, voudra prolonger son contrat. Pour rappel, il est arrivé à Barcelone en août 2017 pour un transfert estimé à 140 millions d'euros.