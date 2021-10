FC Barcelone : Xavi ne dit pas non...

L'ancien milieu de terrain du Barça ne ferme pas la porte au club catalan.

Xavi Hernandez rêve d'entraîner le FC Barcelone, et beaucoup au club espèrent voir leur ancien milieu de terrain prendre le poste au Camp Nou plus tôt que tard.

Avec la pression qui pèse sur Ronald Koeman cette saison, le nom de Xavi est de nouveau lié au poste, tout comme il l'était avant que le Néerlandais ne prenne lui-même le rôle de coach des Blaugrana.

"Toute offre sera évaluée et ensuite une décision sera prise", a déclaré Xavi à TVE, interrogé sur une éventuelle offre des Catalans. "Je ne sais pas où mon avenir me mènera, mais je suis ouvert à tout".

La conversation avec TVE avait lieu en vue de la finale de l'UEFA Nations League de dimanche entre la France et l'Espagne à Milan, et si l'ex-milieu de terrain voit les champions du monde comme de légers favoris, il avait beaucoup de bonnes choses à dire sur l'Espagne et Luis Enrique.

"C'est un entraîneur très bon et compétent", a déclaré Xavi. "Il exige beaucoup de vous et donne beaucoup à ses joueurs. Il est très courageux."

"Je me reconnais vraiment dans le style de l'équipe d'Espagne. C'est le style sur lequel nous avons travaillé pendant tant d'années. C'est une équipe qui domine avec le ballon et qui cherche toujours à attaquer."