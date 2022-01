FC Barcelone : Xavi fixe un ultimatum à Dembélé

L'entraîneur du FC Barcelone a déclaré que Dembele a deux options - il peut soit accepter une prolongation de contrat, soit quitter le club avant la clôture de la fenêtre de transfert de janvier.

Xavi s'attaque à Dembélé

"Je ne veux manquer de respect à personne", a déclaré Xavi lors de la conférence de presse d'avant-match du FC Barcelone, mercredi.

"Le message est clair : soit il renouvelle, soit il cherche à quitter [le club].

"Ce n'est pas une situation facile ou agréable, mais les intérêts du club sont primordiaux.

"Nous sommes dans une situation complexe et difficile. S'il ne renouvelle pas, le club doit trouver une solution. Nous ne pouvons pas être dans cette situation. Nous avons attendu longtemps. [Mateu [Alemany, directeur sportif] est en pourparlers [avec l'agent de Dembele] depuis cinq mois et nous ne pouvons plus attendre.

"Il me dit qu'il veut rester. Demandez-lui [pourquoi il n'a pas encore renouvelé]. "