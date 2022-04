FC Barcelone :xavi évoque la dépendance à Pedri

Après une première mi-temps délicate, au cours de laquelle Barcelone a réussi à égaliser grâce à une défense de dernière minute, les Catalans ont été contraints de recourir à trois penalties pour revenir et remporter le match.

Bien que Barcelone ait réagi après que Marc-André ter Stegen ait arrêté le penalty de Roger Marti, le match a basculé en faveur de Barcelone lorsque Pedri et Gavi ont été remplacés. Il n'a fallu que trois minutes pour que Barcelone égalise, avant que les deux hommes ne combinent pour le deuxième but.

Interrogé sur la question de savoir si le FC Barcelone était devenu dépendant de Pedri pour gagner des matches, Xavi a déclaré au Mundo Deportivo que ce n'était pas le cas.

L'article continue ci-dessous

"Je n'irais pas jusque-là, c'est un joueur extraordinaire, je ne vais pas lésiner sur les éloges, c'est un joueur qui excite et qui fait la différence. Aujourd'hui, Gavi a aussi aidé... On dit aux joueurs d'être prêts à apporter quelque chose, qu'ils jouent plus ou moins de minutes."

Le week-end dernier, c'est un coup d'éclat de Pedri qui a débloqué la défense de Séville et lui a apporté une victoire cruciale au Camp Nou. Après une première partie de saison difficile, Pedri excelle depuis son retour en forme et certains le considèrent comme le meilleur joueur du FC Barcelone.