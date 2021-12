FC Barcelone : Vers un retour d'Alexis Sanchez au Camp Nou ?

Le FC Barcelone est en train d'essayer de faire revenir Alexis Sanchez au Camp Nou selon un rapport de Sport.

La transaction se ferait dans le cadre d'une opération compliquée qui impliquerait l'Internazionale et Séville ainsi que les Blaugrana.

L'article continue ci-dessous

L'Inter est intéressé par la signature de Luuk de Jong en provenance de Séville. Le Néerlandais a rejoint le FC Barcelone sous forme de prêt au début de la saison, mais il ne correspond pas au profil recherché par Xavi. Le FC Barcelone souhaite l'écarter de son registre des salaires et recruter un attaquant plus agile et plus conforme à sa philosophie.

Il s'agit d'Alexis Sanchez, l'ex-Barcelonais qui évolue actuellement à San Siro. Il a quitté Barcelone pour Arsenal, puis Manchester United, avant de rejoindre l'Inter en 2019. Il a contribué à deux buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, mais a souffert d'une succession de problèmes musculaires.

Alexis a déjà passé trois saisons à Barcelone, aux côtés de Xavi. Le Chilien a fourni 47 buts et 35 passes décisives en 141 matchs entre 2011 et 2014, et est exactement le genre d'attaquant rapide et polyvalent que Xavi veut pour peupler sa ligne de front.