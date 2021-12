FC Barcelone : Un obstale dans le dossier Cavani ?

Edinson Cavani est devenu une cible du Barça, qui cherche à améliorer son effectif et à couvrir ses problèmes de blessures.

Ansu Fati, Martin Braithwaite et Memphis Depay sont tous actuellement blessés, laissant Ferran Jutgla, 22 ans, prendre la relève au poste d'attaquant.

Il a marqué ce week-end, et il semble que Barcelone pourrait faire bien pire, mais s'ils veulent rester dans la course au top 4, ils pourraient avoir besoin d'une tête plus expérimentée.

Cela les a conduits à Cavani, à qui il reste un peu plus de six mois de contrat à Manchester United.

Il a été rapporté que le Barça cherchait à obtenir Cavani gratuitement ou à un prix réduit, étant donné qu'il est peu probable qu'il remplace Cristiano Ronaldo.

Mais cela ne semble pas être le cas. Selon Sport, Manchester United a clairement fait comprendre à Cavani qu'il ne sera pas vendu gratuitement ou à bas prix, et qu'ils ne le vendront pas du tout à moins de recevoir une très bonne offre.

Cela pourrait mettre un terme aux plans du FC Barcelone concernant Cavani, étant donné qu'il est peu probable qu'ils dépensent une somme importante pour un joueur de 34 ans, surtout pas un joueur qui a été absent la plupart du temps cette saison en raison d'une blessure.