FC Barcelone : Un indésirable vers la sortie

Yusuf Demir a rejoint le Barça sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance du Rapid Wien, les Blaugrana ayant également une option d'achat.

Mais Xavi Hernandez n'a pas apprécié le talent du jeune homme de 18 ans et on s'attend à ce qu'il soit renvoyé au Rapid.

Demir n'a fait que six apparitions en Liga, et Xavi préfère simplement ses autres options, grâce à l'émergence d'Ez Abde et la signature de Ferran Torres.

Le jeune joueur est susceptible de trouver un autre prêt parmi les nombreux intérêts en Allemagne, et le Barca pourrait être obligé de fournir ce prêt, selon les termes de l'accord initial.

Quoi qu'il en soit, tant que l'avenir de Demir n'est pas scellé, il ne s'entraînera pas avec le Barça, qui a expliqué en détail la raison de l'absence de l'ailier lors de la première journée d'entraînement mardi.

"Demir ne s'entraîne pas avec la permission du club en attendant la résolution de la question de son avenir", ont-ils déclaré.