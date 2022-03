FC Barcelone : Trois recrues sinon rien

Le FC Barcelone espère revenir vers les sommets après une année compliquée et prépare activement la saison prochaine : trois recrues sont déjà en approche selon les médias espagnols.

Et une fois de plus, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, vise le marché joueurs en fin de contrat afin de faire des économies. Andreas Christensen et Franck Kessie auraient tous deux accepté de rejoindre le Barça à l'issue de leur contrat, avec Chelsea et l'AC Milan, le 30 juin prochain.

Le troisième joueur dans le collimateur du club espagnol est Noussair Mazraoui, le latéral droit de l'Ajax arrivant lui aussi en fin de contrat.

Cette transaction est presque finalisée, mais il reste encore quelques détails à régler avant de parvenir à un accord total.

Laporta suit le modèle établi l'été dernier lorsqu'il a fait signer Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero, qui étaient tous les trois en fin de contrat.

Dani Alves a suivi en janvier, là encore sans débourser la moindre indemnité de transfert, toujours dans l'optique de redresser les finances du club après la gestion calamiteuse du président Josep Maria Bartomeu.

La signature de Kessie est considérée comme un gros coup par le FC Barcelone, car le joueur avait reçu des propositions de clubs de Premier League, qui étaient prêts à lui offrir un salaire plus élevé que celui qu'il gagnera en Catalogne.

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain ivoirien devrait signer un contrat de quatre ans avec les Cules et apportera sa puissance physique au milieu de terrain des Blaugranas.

Enfin, sachez que le FC Barcelone espère également recruter le défenseur César Azpilicueta de Chelsea.