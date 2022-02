FC Barcelone : Ter Stegen répond aux critiques

Ter Stegen a passé une grande partie de sa carrière à être considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde.

Ter Stegen monte au créneau

L'Allemand a été brillant pour le Barça pendant de nombreuses années, mais sur la fin de la saison dernière et cette saison, en particulier, il a eu des difficultés.

Ter Stegen a souffert de blessures,son niveau a baissé et cela n'est pas passé inaperçu.

De nombreux fans du Barça l'ont critiqué pour ses performances, se demandant si les meilleurs jours du joueur de 29 ans ne sont pas déjà derrière lui.

Avant le match de barrage de l'Europa League contre Naples jeudi, ter Stegen a répondu aux questions sur sa forme.

Il a déclaré : "Chaque année, j'ai essayé de m'améliorer. Il y a des choses que je ne peux pas influencer : si je suis blessé, pendant une période où je ne peux pas travailler.

"Il faut bien récupérer. Je travaille pour revenir à mon meilleur niveau. Je suis convaincu que, comme cela s'est passé avec l'équipe, les résultats viendront."

Malgré sa mauvaise forme, ter Stegen est resté le gardien de premier choix du Barca, et cela ne va pas changer.

L'Allemand, qui n'a que 29 ans, devrait être capable de retrouver son meilleur niveau et, bien sûr, le Barca espère que ce sera le plus tôt possible.