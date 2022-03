FC Barcelone : Tebas très pessimiste

Tebas s'est exprimé lors d'un événement organisé par EFE Business Insiders aujourd'hui.

Ces dernières années, Tebas n'a pas mâché ses mots sur de nombreuses questions concernant le Real Madrid, le FC Barcelone et en particulier la Superleague. Dans ses derniers commentaires, que Marca a repris, il a donné peu de crédit à l'idée que Barcelone pourrait signer un Kylian Mbappé ou un Erling Braut Haaland cet été.

"Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de pouvoir le faire et ils [Barcelone] savent ce qu'ils sont".

La gymnastique financière est difficile à appréhender au Camp Nou. Même s'il semblait peu probable que Barcelone puisse faire d'autres recrutements que Dani Alves à l'approche de la fenêtre d'hiver, les sorties de Philippe Coutinho, Sergio Aguero et Yusuf Demir ont été suffisantes pour permettre à Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang de passer la porte.

Il semble qu'il n'y ait pas de consensus sur le pouvoir financier que Barcelone peut exercer, mais une façon d'augmenter sa capacité serait d'accepter l'accord de CVC. Tebas s'est également exprimé sur cette question.

"Je ne suis pas dans cette négociation et donc je ne peux rien dire à ce sujet. J'espère que c'est vrai et que Barcelone le signera. Si à un moment donné ils ne voyaient pas [les avantages] et que maintenant ils les voient, ce sera parce qu'ils considèrent que c'est positif."

L'article continue ci-dessous

"Pour le football en général, c'est un projet qui accélère d'autres projets qui n'auraient pas été réalisés autrement ou qui auraient pris beaucoup de temps pour le faire."

Actuellement, l'Athletic Club, le FC Barcelone et le Real Madrid sont les seuls clubs de la Liga qui n'ont pas signé l'accord CVC, qui donne aux clubs un financement immédiat en échange d'un pourcentage de leurs droits TV.