FC Barcelone : Spotify, Laporta se félicite

"Tout se passe très bien et l'accord sera annoncé lorsque nous signerons le contrat avec Spotify", a déclaré Laporta. "Mais nous devons approuver l'accord lors d'une assemblée extraordinaire des délégués. Nous pensons que c'est la meilleure option. Elle nous lie à la musique. Et j'espère que nous pourrons le faire le plus rapidement possible."

Spotify, le meilleur sponsor pour le Barça

Les problèmes financiers de Barcelone sont bien documentés, mais il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel. L'accord avec Spotify prouve que le club peut encore attirer un énorme intérêt commercial même sans Lionel Messi et la pandémie de coronavirus semble enfin s'atténuer.

Si Barcelone gagne ce soir, il reprendra la quatrième place après que l'Atletico Madrid l'ait dépassée hier soir grâce à sa victoire sur Getafe. Barcelone progresse sous la direction de Xavi Hernandez et commence à montrer des signes de retour au niveau sportif qui était considéré comme acquis avant la pandémie.