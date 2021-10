FC Barcelone : Sergio Busquets assume ses responsabilités

Sergio Busquets a assumé la responsabilité de la dernière défaite du FC Barcelone, cette fois contre le Rayo Vallecano (1-0), mercredi soir.

Le capitaine des Catalans ne s'est pas défilé après coup, se mettant en avant pour prendre les critiques à bras-le-corps.

"Je me suis endormi", a avoué Busquets en parlant du but de Radamel Falcao. "Ils m'ont fait les poches".

"Ensuite, ils sont passés à la contre-attaque et l'ont très bien exécutée. C'était mon erreur."

Le Rayo a apprécié de pouvoir compter sur Falcao cette saison, mais le milieu de terrain de Barcelone a reconnu qu'ils avaient rendu le match difficile dans toutes les zones du terrain.

"C'est un endroit difficile à jouer et nous avons dû courir derrière le score", a déclaré Busquets. "J'ai fait une erreur et nous en avons payé le prix.

"Nous avons eu des occasions en deuxième mi-temps, et un penalty. Nous manquons de tout : de confiance, de concentration, nous ne faisons pas d'erreurs.

"On ne joue pas mal, mais les choses s'additionnent et c'est difficile quand on ne marque pas".

L'article continue ci-dessous

Interrogé sur la situation de Ronald Koeman, le milieu de terrain n'a pas voulu pointer du doigt.

"Nous sommes tous dans le même bateau ici", a déclaré Busquets. "C'est la faute de tout le monde.

"Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes une équipe et nous devons le montrer sur le terrain."