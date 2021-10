FC Barcelone : Sergio Aguero ne "regrette pas" son choix

Malgré le départ de Léo Messi et son début de saison gâché par les blessures, Sergio Aguero se dit heureux d'avoir choisi le FC Barcelone cet été.

Mercredi, Sergio Aguero a enfin porté les couleurs du FC Barcelone en marquant lors d'un match amical à huis clos contre l'UE Cornella. Parti de Manchester City en légende cet été, l'attaquant argentin vit des débuts compliqués en Catalogne, entre le départ surprise de son ami Lionel Messi vers le PSG et des blessures à répétition.

Alors que son retour à la compétition officielle se précise, l'ancien buteur de l'Atlético de Madrid est revenu sur son choix dans les colonnes d'El Pais, ce jeudi. "Non, je ne regrette pas. Soyons sincères. Quel joueur n'aimerait pas être au Barça ? Je te dirais que la majorité des footballeurs aimerait porter ce maillot", a-t-il affirmé.

"Je vais aider cette équipe au maximum"

"Je suis arrivé dans l'expectative de jouer avec Leo avec une bonne équipe derrière nous, ce que le club essayait de faire. Quand ils m'ont appelé, je me suis dit : "peu importe combien ils paient. Je me remets en forme et je vais aider cette équipe au maximum", a ensuite révélé Sergio Aguero, dont le retour sur les terrains est très attendu par les supporters du Barça. Buteur en amical, le principal intéressé a surtout été rassuré par ses bonnes sensations. Il espère maintenant gagner sa place de titulaire.

"Tu ne peux te considérer titulaire que quand tu fais bien les choses et que tu aides bien l'équipe. Sinon, non. Et c'est à ça que je pense. Je veux aider l'équipe avec des buts. Au-delà des changements qui sont intervenus, comme le départ de Leo", a-t-il insisté. La crise étant au goût du jour depuis de nombreuses semaines à Barcelone, où l'entraîneur Ronald Koeman est fermement critiqué, pouvoir compter sur un Sergio Aguero en pleine possession de ses moyens ne pourrait faire que du bien.