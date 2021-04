FC Barcelone, Ronald Koeman veut conserver Ousmane Dembélé

L'entraîneur du FC Barcelone a affirmé compter sur Ousmane Dembélé pour le futur et est revenu sur le succès contre Valladolid.

Le FC Barcelone est plus que jamais de retour dans la course au titre en Liga. Les Catalans se sont imposés face au Real Valladolid ce lundi soir grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Avec ce succès, le FC Barcelone est revenu à un point de l'Atlético Madrid, leader du championnat depuis plusieurs mois, tandis que le Real Madrid est à deux points du FC Barcelone et à trois points des Rojiblancos, alors que le Clasico se profile le week-end prochain.

Le FC Barcelone peut compter sur le retour en forme de ses meilleurs joueurs dont Ousmane Dembélé. Le Français, qui a effectué son retour en équipe de France pendant la trêve internationale, retrouve des couleurs cette saison et reste sur deux buts en autant de matches. Mais la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé commence à faire parler en Catalogne. En fin de contrat en juin 2022, le Français n'a toujours pas prolongé, alors que le FC Barcelone attendait de voir s'il allait enfin être laissé tranquille par les blessures, qui l'ont handicapé depuis son arrivée en Catalogne. En conférence de presse après la rencontre face à Valladolid, Ronald Koeman a encensé Ousmane Dembélé et a affirmé sa volonté de conserver l'international français.

"Ousmane Dembélé est un joueur très important pour nous, il l'a démontré par son jeu mais aussi avec son but qui nous permet de remporter les trois points aujourd'hui. La progression d'Ousmane Dembélé a été incroyable cette saison, il s'est beaucoup amélioré sur le plan physique et c'est ce qui lui a permis d'être plus régulier et d'enchaîner les matches. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais qu'il reste avec nous", a expliqué Ronald Koeman.

"Il faut savoir souffrir"

L'entraîneur du Barça a analysé la rencontre face au Real Valladolid : "Nous avons manqué plus de choses en première mi-temps. Dans notre jeu. Notre pressing sur eux n'a pas été très bon et, depuis le début du match, j'ai vu Barcelone un peu lent, fatigué. Nous n'avions pas le contrôle du match. Nous avons donc changé le système et nous nous sommes améliorés en seconde période. C'était un match difficile. L'équipe était loin d'être à son niveau. Valladolid a fait du bon travail défensivement. Il faut savoir souffrir et on méritait de gagner".

"L'équipe a montré qu'elle était capable de gagner. Il faut avoir de la fraîcheur dans l'équipe, cela peut être dû aux équipes nationales, à l'arrêt. J'ai vu les différentes équipes mais nous sommes capables de gagner. Il y a des moments dans la vie où vous avez de la chance, d'autres sont malchanceux. Être l'entraîneur d'un club comme Barcelone, c'est avoir de la chance. L'équipe a cherché. Dans la section d'un match, beaucoup de choses peuvent arriver. Il faut souligner la mentalité de l'équipe qui est toujours allée chercher les trois points", a ajouté le Néerlandais.

Ronald Koeman a indiqué qu'El Clasico sera important mais pas décisif dans la course au titre : "C'est toujours important et plus compte tenu de la situation actuelle en Liga. Ce sont deux grandes équipes au monde et un bon résultat serait important pour le titre. Je ne pense pas qu'El Clásico décidera le sort de la Liga, nous aurons encore huit matchs à disputer. Nous savons que nous devons être bien, très concentrés, un bon résultat sera important".