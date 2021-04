Jérémy Mathieu ne voulait pas aller au Barça

Jeremy Mathieu révèle, dans un entretien au journal L'Equipe, qu'il ne voulait pas signer au Barça.

Jeremy Mathieu a été recruté par le FC Barcelone en 2014 pour fournir une couverture défensive aux zones centrale et arrière, mais le Français a admis qu'il n'était pas enthousiasmé par l'idée.

Il était une figure clé à Valence et savait qu'il jouerait un petit rôle avec les géants catalans. "Je ne voulais pas aller à Barcelone", a-t-il déclaré à L'Equipe.

«Quand ils m'ont approché (en 2014), j'étais capitaine de Valence, j'aimais ma vie là-bas et je me demandais: 'Vais-je polir le banc à Barcelone?' Quand j'ai reçu le contrat qu'ils m'ont proposé, j'ai rédigé un nouveau contrat, dans lequel il y avait un salaire qui valait quelque part entre celui que j'avais à l'époque et celui que Barcelone m'offrait. "J'ai montré ce faux contrat au directeur sportif de Valence [Francisco] Rufete, en lui disant: Si vous me donnez ça, je resterai. Il a répondu:" Cela ne devrait pas être un problème ".

«Nous nous sommes réunis avec le président [Amadeo Salvo], qui a refusé. Rufete ne pouvait pas le croire. J'ai déchiré le papier et leur ai dit que je pars."

Son séjour à Barcelone n'a pas été aussi rose qu'à Valence, cependant. "J'ai marqué un but contre mon camp avec Barcelone contre Villarreal (lors d'un match nul 2-2 en mars 2016)", se souvient-il. Je n'ai pas vu le ballon arriver, il a rebondi sur ma poitrine et est entré. Après, tous les journalistes espagnols m'ont écrasé, comme si je l'avais fait exprès."

Mathieu a parlé de bien d'autres choses, notamment son adversaire le plus coriace. "Diego Costa! Il vous donne de petits coups pour vous sortir du match. Il marche sur vos pieds, s'excuse et recommence immédiatement après", a-t-il déclaré. "Il finit par t'énerver, tu réponds et tu reçois un carton."

Dans une récente interview accordée à la RAC1, le défenseur français était venu au secours du soldat Clément Lenglet. Pour Jérémy Mathieu, son compatriote ne bénéficie pas d'un soutien assez suffisant au sein même du vestiaire catalan.

"Ils tuent tous Clément Lenglet, maintenant je sais ce que c'est. Vous devez essayer d'être positif pour renverser la situation et faire de votre mieux. Le plus important en défense centrale, c'est qu'ils aient une complicité sur le terrain. Si vous ne l'avez pas, la défense en souffre beaucoup. Je ne sais pas s'ils ont cette complicité au Barça pour le moment", considère encore Mathieu.