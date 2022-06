FC Barcelone : Raphinha visé

Le FC Barcelone a ciblé l'ailier de Leeds United, Raphinha, pour une signature estivale, selon Fabrizio Romano.

Le Brésilien serait ouvert à l'idée de rejoindre les Blaugrana et est représenté par l'ancien joueur de Barcelone Deco qui est proche du président Joan Laporta.

Les discussions ont déjà commencé concernant les conditions personnelles mais il n'y a pas encore eu de communication officielle entre les clubs.

Le FC Barcelone souhaite recruter un joueur large cet été car il est peu probable qu'il puisse conserver Ousmane Dembele et Adam Traoré. Les ailiers sont la clé du système de Xavi Hernandez.

Et Raphinha a un profil très intéressant. Évalué à 40 millions d'euros par Transfermarkt, le joueur de 25 ans a été superbe depuis qu'il a rejoint Leeds en provenance de Rennes en 2020.

Il a contribué à 15 buts et 12 passes décisives pour le club de Premier League lors des 59 matchs qu'il a joués pour eux et est également devenu un international brésilien à part entière, obtenant sept sélections et marquant trois buts. Il a grandi à Porto Alegre, dans le Rio Grande do Sul.