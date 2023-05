FC Barcelone : Quel est le poids de Robert Lewandowski dans la conquête de la Liga ?

L'attaquant polonais a eu des hauts et des bas en Liga, mais il est l'une des principales raisons pour lesquelles le FC Barcelone remportera le titre.

Ceux qui ont prédit au début de la saison que le Barça remporterait cette Liga comptaient probablement sur un facteur : que Robert Lewandowski livrerait une performance immédiate. C'est ce que l'on peut attendre de quelqu'un comme le Polonais, l'un des meilleurs attaquants de ce siècle.

Lewandowski en perte de vitesse depuis la Coupe du monde

Sa carrière, riche en buts, en titres et en récompenses individuelles, a fait l'objet d'un documentaire. Ce samedi 6 mai (18h00), Lewandowski - The Unknown sera projeté au cinéma Aribau Multicines de Barcelone. Jürgen Klopp, Xavi Hernández, Thomas Müller et l'épouse de Lewandowski, Anna Lewandowska, dressent son portrait dans le cadre du festival Táctica, qui se penche sur le parcours de la star polonaise.

Il est clair que depuis son retour de la Coupe du monde, le nombre de buts de Lewandowski a chuté. Le "9" barcelonais a inscrit 6 buts lors des 15 journées qui ont suivi le tournoi au Qatar. Il y a plusieurs raisons à cela. La principale est bien sûr qu'il n'a pas été aussi efficace dans sa finition qu'il l'était en début de saison.

Un rôle primordial en première partie de saison

Le Polonais a manqué des occasions qu'il n'a pas l'habitude de rater. Il y a aussi d'autres facteurs comme les problèmes physiques qu'il a rencontrés et la léthargie générale de l'équipe catalane dans certains matches, causée en grande partie par les absences de Pedri et d'Ousmane Dembélé.

Getty Images

Cependant, lorsqu'il s'agit de désigner les meilleurs joueurs du Barça dans la perspective d'un titre de champion plus que probable, il ne faut pas oublier que Lewandowski a été décisif lors de la première moitié de la saison. Une période au cours de laquelle le Barça n'a pas pratiqué un football brillant, mais a gagné de nombreux matches avec le crochet et a basé sa force sur la solidité défensive et le punch de l'attaquant polonais.

Des buts cruciaux

Il a marqué 13 buts lors des 12 premiers matches et certains d'entre eux valaient une victoire, comme ceux qu'il a marqués à Valence ou à Majorque. Ainsi, même si la première saison de Lewandowski au Barça n'a pas été un rêve car ses performances sont allées de mieux en moins bien, il est clair que le Polonais a eu une influence énorme en Liga.

Ses buts ont permis au Barça de gagner les matches où il ne jouait pas bien, de tenir tête au Real Madrid et, par la suite, de commencer à creuser l'écart en tête du classement. Après une saison au cours de laquelle les Blancos n'ont pas été contestés dans la lutte pour la Liga depuis le début, Lewandowski a rapproché le Barça d'une lutte que, en fait, tout porte à croire qu'il finira par gagner largement.

D'Adrià Campmany