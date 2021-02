FC Barcelone-PSG : Verratti titulaire, un trident offensif Kean, Icardi, Mbappé

Pour le choc face au FC Barcelone, Pochettino a choisi de titulariser Verratti en n°10 ainsi que Kean, Icardi, Mbappé en attaque.

Pour le huitième de finale aller de Ligue des champions, au Cam Nou, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, a décidé d'aligner un 4-2-3-1 pour défier le Barça. Absent contre Nice, lors du dernier match du PSG, Marco Verratti sera bel et bien là et surtout, il évoluera au poste de numéro 10. Verratti sera épaulé par Kean (préféré à Sarabia) et Mbappé qui prendront les couloirs tandis que l'Argentin Icardi sera à la pointe de l'attaque parisienne.

Concernant le Barça, Piqué, incertain, sera titulaire tout comme Sergiño Dest, préféré à Mingueza. Offensivement, Ronald Koeman a opté pour un trident offensif Messi, Griezmann, Dembélé.

Le XI de départ du FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Messi, Griezmann, Dembélé. Entr. : R. Koeman.

Le XI de départ du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi. Entr. : Pochettino.