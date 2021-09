FC Barcelone : Pedri et Alba blessés, la tuile pour Koeman

Ronald Koeman devra probablement se passer des deux hommes lors du retour des Blaugrana en Liga la semaine prochaine.

Pedri et Jordi Alba ont aggravé la crise des blessures du FC Barcelone après sa défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi soir.

Le Barça a subi une défaite 3-0 contre le Bayern au Camp Nou pour son entrée en lice dans le Groupe E. Thomas Muller a ouvert le score avant que Robert Lewandowski n'inscrive un doublé en seconde période pour donner les trois points à l'équipe de Julian Nagelsmann.

Ansu Fati, Sergino Dest, Sergio Aguero, Martin Braithwaite et Ousmane Dembele n'étaient pas disponibles pour cette rencontre européenne en raison de leurs blessures respectives, et Ronald Koeman pourrait être privé de deux autres joueurs vedettes lorsque son équipe reprendra sa campagne en Liga la semaine prochaine.

Le Barça a publié une déclaration confirmant que Pedri s'est blessé à la cuisse après avoir joué les 90 minutes contre le Bayern.

"Le joueur de l'équipe première Pedri a une blessure au muscle quadriceps de la cuisse gauche", peut-on lire dans le communiqué. "Le joueur est indisponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour".

Alba, quant à lui, a subi un coup pendant le match qui l'a vu remplacé par Balde Martinez à la 74e minute, le communiqué du Barca ajoutant concernant le défenseur latéral : "Les tests effectués mercredi matin sur le joueur de l'équipe première Jordi Alba montrent qu'il souffre d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

"Le joueur est indisponible pour la sélection et son rétablissement dictera son retour".

Pedri et Alba sont désormais tous deux incertains pour le prochain match de Liga du Barça contre Grenade lundi, avec un écart de trois points entre eux et le leader, le Real Madrid, qui a joué un match de plus.

L'équipe de Koeman n'aura que trois jours de repos avant d'affronter Cadix, avant de conclure son calendrier de septembre par un choc contre Levante et une deuxième rencontre du Groupe E contre Benfica en Ligue des champions.