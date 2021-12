FC Barcelone : Pedri a failli signer au Real Madrid

Le mois dernier, le jeune homme de 19 ans a remporté le Trophée Kopa, décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans, après une incroyable ascension au cours de l'année écoulée.

Pedri a fait ses débuts avec le FC Barcelone en septembre 2020 et a fait 56 apparitions dans l'équipe première, dont 52 la saison dernière - le plus grand nombre parmi les joueurs du Barça.

L'article continue ci-dessous

Il a également joué 10 fois avec l'Espagne cette année et a joué un rôle important dans le parcours de la Roja jusqu'aux demi-finales de l'Euro 2020, devenant le plus jeune joueur à représenter son pays dans un tournoi majeur et terminant la compétition avec plus de passes complétées dans le dernier tiers (177) que tout autre joueur. Pedri a ensuite aidé l'Espagne à remporter la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cependant, si le jeune prodige est désormais considéré comme un titulaire indiscutable au FC Barcelone, l'adolescent aurait pu facilement devenir un joueur madrilène.

"Quand j'avais 15 ans, ils m'ont appelé pour un test, mais ce jour-là, il y avait d'énormes chutes de neige et il a dû être reporté", a déclaré Pedri, qui n'a pas joué depuis septembre en raison d'une blessure à la cuisse, à Tuttosport. "Le lendemain, j'ai pris part à un entraînement léger avec l'équipe de l'académie. Peut-être qu'ils avaient déjà leur idée sur moi, alors je suis retourné à Tenerife. Cependant, je n'aurais pas rejeté Madrid. Il faut saisir les opportunités, quelle que soit la manière dont elles se présentent. Disons qu'il s'est passé quelque chose, un concours de circonstances négatives, et que ce sont eux qui n'ont pas voulu me signer."