FC Barcelone : Ousmane Dembélé devrait manquer le Clasico face au Real Madrid

Blessé depuis fin janvier, Ousmane Dembélé devrait manquer le prochain Clasico face au Real Madrid, dimanche prochain.

S'il a regagné en régularité depuis l'arrive de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Ousmane Dembélé traverse une nouvelle période compliquée. Depuis novembre 2021, l'international français est devenu plus régulier et performant, et s'est surtout débarrassé de ses pépins physiques. Mais sur la pelouse de Gijon le 28 janvier, le champion du monde 2018 a quitté la pelouse en raison d'une blessure à la cuisse gauche. Touché aux ischios, l'ancien Rennais n'a pas rejoué depuis, manquant ainsi neuf matches toutes compétitions confondues, dont la demi-finale aller de Coupe du Roi face au Real Madrid (1-0).

Un nouveau Clasico manqué pour Dembélé ?

Mais alors que les deux équipes s'affronteront de nouveau le dimanche 19 mars en championnat, Dembélé devrait de nouveau être absent. D'après les informations de Mundo Deportivo, le club catalan songeait à faire revenir son numéro 7 ce week-end face à l'Athletic Bilbao, mais préférerait finalement ne pas prendre de risque afin d'éviter une rechute et une blessure plus grave, prenant en exemple le cas de Pedri la saison dernière.

Sa présence contre les Merengues une semaine plus tard est elle aussi compromise. De son côté, Robert Lewandowski, lui aussi blessé au niveau des ischios et absent contre Valence, pourrait être revenu à temps pour le prochain Clasico.