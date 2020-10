FC Barcelone – Martin Braithwaite récupère le numéro 9 de Luis Suarez

Vacant depuis le départ de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid, le numéro 9 a été déjà été réattribué au . C'est l'attaquant Martin Braithwaite qui le récupère. Arrivé au Barça en février 2020 en tant que joker médical, l'international danois portait le numéro 19. Selon certaines rumeurs, Braithwaite aurait même candidaté cet été pour récupérer le numéro 10 en cas de départ de Lionel Messi. L'Argentin est finalement resté au Barça et Braithwaite profite finalement du départ de Suarez.

Martin Braithwaite est donc le nouveau porteur d'un numéro mythique au Barça puisqu'il a été porté auparavant par Kubala, Cruyff, Romario, Ronaldo, Kluivert, Eto'o, Ibrahimovic et donc, Luis Saurez.

Le FC Barcelone a également dévoilé tous les numéros attribués cette saison et comme cela avait déjà été annoncé, Antoine Griezmann passe du 17 au 7.

Our 2020/21 first team squad numbers are set! 💪🔵🔴 pic.twitter.com/MeFcJPDyN8