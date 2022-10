FC Barcelone - Manchester City : Robert Lewandowski ne craint pas la menace Erling Haaland

Vainqueur du prix Gerd Müller pour la seconde année consécutive, l'attaquant du FC Barcelone a évoqué la concurrence des jeunes attaquants.

Robert Lewandowski est un monstre face au but. L'ancien attaquant du Bayern Munich est le numéro neuf le plus efficace depuis quelques années et s'est vu être récompensé pour cela. L'international polonais s'est vu remettre le tout nouveau trophée Gerd Muller lors de la remise du Ballon d'Or. Ce trophée est remis au meilleur buteur de la saison et Robert Lewandowski l'a remporté après avoir inscrit 57 buts en 56 matches en club et en sélection.

"Je suis toujours là"

Double tenant du titre, Robert Lewandowski risque d'avoir du mal à faire la passe de trois. En effet, en Angleterre cette saison, un phénomène éclate tous les standards habituel et est très bien lancé en la personne d'Erling Haaland. Le Polonais a été interrogé par Didier Drogba sur la possibilité qu'Erling Haaland le batte pour le trophée la saison prochaine, mais il assure qu'il est prêt à relever le défi proposé par le buteur de Man City.

"La saison est très longue. Pour moi, c'est aussi un nouveau chapitre avec Barcelone et depuis le premier jour, je me sens très bien dans ce club. Je peux voir qu'il est là pour moi, le grand défi. Je me sens très bien, je vois qu'avec mes coéquipiers, nous avons un si grand potentiel", a-t-il déclaré. "J'ai la possibilité de marquer beaucoup de buts et je suis sûr qu'ensemble, nous y travaillons. C'est le football. Il faut toujours être prêt. Je sais que la nouvelle compétition arrive aussi, mais je suis toujours là et je n'ai pas encore dit mon dernier mot."

Lewandowski rend hommage à Müller

"Je suis très heureux d’être ici, je suis fier de remporter le trophée Gerd Müller, d’autant plus vu le nom de ce trophée. Il a toujours été une source d’inspiration. Même avant cette saison, je voulais me rapprocher de lui et battre certains de ces records. Je suis très heureux et je sais ce que cela signifie de mettre autant de buts en Bundesliga. Honnêtement je ne pensais pas que je pouvais battre ce record et c’est grâce à lui que j’ai réalisé cet objectif", a avoué le Polonais.





"Je tiens à remercier mes anciens coéquipiers du Bayern et mes nouveaux coéquipiers du Barça. Toute l’équipe doit aller dans le même sens pour marquer des buts, je dois être dans la bonne position pour marquer et il faut que mes coéquipiers soient là. Je suis très heureux d’être avec mes nouveaux coéquipiers, je suis au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. On doit travailler dur et on pourra voir l’avenir du bon côté, a conclu Robert Lewandowski.

Lewandowski a commencé la campagne 2022-23 dans une forme typiquement prolifique avec le FC Barcelone, marquant 14 buts en 13 matchs pour l'équipe de Xavi. Cependant, Haaland s'est parfaitement adapté à la vie en Angleterre et a marqué 20 fois pour son nouveau club en autant de matches que Lewandowski. L'attaquant de Barcelone espère augmenter son total de neuf buts en Liga depuis le début de la saison lorsque les géants catalans reprendront la compétition jeudi contre Villarreal.