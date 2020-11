FC Barcelone, Lizarazu conseille à Griezmann de partir

L'ancien latéral gauche des Bleus exhorte l'attaquant du FC Barcelone à quitter le club pour relancer sa carrière.

Buteur face au Betis Seville le week-end dernier, Antoine Griezmann n'est pas plus en réussite cette saison que l'année dernière au Barça. L'attaquant français peine toujours autant à convaincre et à faire l'unanimité chez les Catalans. L'ancien de l'Atletico Madrid a certes marqué le week-end dernier, mais il a également manqué un penalty et, avant la blessure d'Ansu Fati, avait été à plusieurs reprises remplaçant au coup d'envoi. Dans les colonnes de Football, Bixente Lizarazu a fortement conseillé Antoine Griezmann de quitter le Barça.

"C'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Cela me fait mal de le voir comme ça. Pour être bien, il faut un cadre d'expression et de travail favorable. En équipe de France et à l'Atletico c'était le cas. On voit qu'il n'est pas heureux sur le terrain (...) Il ne trouve pas sa place avec Leo Messi. Ils ne jouent pas ensemble. Et il ne trouve pas non plus de confiance avec les différents entraîneurs. Aucun n'a su le mettre dans les meilleures dispositions. Il est tellement impacté par tout ça qu'il n'arrive plus à jouer son foot", a expliqué Bixente Lizarazu.

Petit : "Ce n'était pas le bon timing"

"Le cadre, le système, l'entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution, c'est de partir. Parfois, il faut savoir se couper une main plutôt qu'un bras. Il faut être capable de dire stop. Franchement est-ce que ça vaut le coup d'insister ? La situation a trop duré. Et attention, ça pourrait même avoir un impact pour l'équipe de France. Il ne doit plus s'infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de retrouver un meilleur environnement pour s'épanouir. C'est trop le bordel au Barça. Il faut partir", a ajouté l'ancien latéral des Bleus.

Un constat partagé par Emmanuel Petit, ancien du club catalan : "Je ne peux pas vraiment dire que je suis surpris par ses difficultés. L'histoire des Français au Barça n'a jamais été très réussi. Qui a réussi ? Ludovic Giuly ? Eric Abidal ? Et c'est tout. Ce qui est triste c'est cette difficulté de s'intégrer dans le vestiaire (...) Après, je peux comprendre qu'il ait eu envie d'aller au Barça. Il était peut-être un peu frustré à l'Atletico, il avait envie de gagner plus de titres. Mais il a pris un risque. Il faut porter allégeance à Messi pour jouer. Ce n'était pas le bon timing".

En revanche, Philippe Montanier est plus mesuré : "Antoine a le profil pour jouer au Barça. Il a la technique, il est intelligent, il est capable de répéter les efforts. Sauf que le Barça n'est plus le Barça qu'on connaissait. Il a perdu son ADN. Et puis, le vestiaire n'est vraiment pas facile. Il faut être adoubé par Messi pour réussir. Cela a l'air compliqué. Je peux pourtant vous assurer qu'Antoine est le coéquipier idéal. C'est le joueur idéal pour un entraîneur. Il peut s'adapter à tout et à tout le monde. Dans le Barça de Guardiola, il aurait été parfait, en faux numéro 9 comme Fabregas à l'époque. Regardez en équipe de France, Antoine n'a aucun problème".