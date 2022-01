FC Barcelone : Les joueurs les mieux payés affichés

Le FC Barcelone est en train de lutter financièrement alors que le conseil d'administration essaie d'équilibrer les comptes et les règlements de la masse salariale de La Liga afin d'ajouter des joueurs à l'équipe, et les salaires de plusieurs des joueurs les mieux payés de l'équipe ont maintenant été révélés.

Dembélé parmi les joueurs les mieux payés du Barça

La liste est menée par Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba, les trois capitaines et joueurs les plus anciens du club. Les problèmes financiers du Barça sont mis à nu. Et parmi certains jopueurs mis en vente (Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, qui a rejoint Aston Villa en prêt jusqu'en janvier, et Ousmane Dembélé) comptent ainsi parmi ceux qui touchent tous de gros montants.

L'article continue ci-dessous

La liste a été révélée par le journaliste Lluis Canut sur la chaîne de télévision régionale Esport 3. Le Barça cherche à se débarrasser d'Umtiti et de Sergiño Dest lors de la fenêtre de janvier et est toujours en pourparlers avec Dembélé pour une prolongation de contrat, l'ailier français étant susceptible de partir en juillet.

Le Bayern Munich a exprimé son intérêt pour Dembélé en tant que remplaçant potentiel de Kingsley Coman, et bien que Xavi pense que s'il peut maintenir sa forme et sa condition physique, Dembélé peut être le meilleur au monde à son poste, il n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur de son prix après avoir rejoint le Borussia Dortmund pour 105 millions d'euros.

Selon Canut, la liste des joueurs les mieux payés du Barça est la suivante : Gerard Piqué (28 M€), Sergio Busquets (23 M€), Jordi Alba (20 M€), Samuel Umtiti (20 M€), Marc-André ter Stegen (14 M€), Philippe Coutinho (16 M€), Ousmane Dembélé et Sergi Roberto (12 M€ chacun).