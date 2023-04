FC Barcelone : le terrible aveu de faiblesse de Xavi

Après la débâcle au Camp Nou face au Real Madrid, l'entraîneur du FC Barcelone a livré un constat froid et implacable.

Après sa victoire en demi-finale aller de Coupe du Roi à Santiago Bernabeu, le FC Barcelone avait toutes les cartes en main pour valider son billet en finale de la compétition ce mercredi soir. Vainqueur des derniers Classicos, le Barça avait même l'avantage psychologique sur le Real Madrid au moment de les recevoir, mais le plan a viré au fiasco. En effet, le Real Madrid a rapidement ouvert le score puis a étrillé son ennemi juré avec un triplé de Karim Benzema en seconde période, éliminant ainsi les Catalans.

"Le 0-2 nous a tués dès le retour des vestiaires"

En conférence de presse, Xavi a analysé la défaite du FC Barcelone et a reconnu que ce n'était pas un moment facile à vivre :"Nous devons être unis, c’est un moment difficile. Dans les moments difficiles, on voit comment une équipe réagit. C’est une soirée difficile à avaler, une lourde défaite. Nous avons été bien meilleurs que le résultat ne le laisse penser. Les erreurs de ne pas savoir bien jouer nous ont pénalisés…".

"En première période, nous avons été très bons, nous étions mieux dans le jeu, nous avons été agressifs par moments et nous avons concédé très peu de choses. Nous avons encaissé très peu d’occasions. En ce qui concerne les transitions, nous avons parlé du fait que nous devions les arrêter et c’est de là qu’est venu le 0-1. Le 0-2 nous a tués dès le retour des vestiaires. Bref, c’est dommage. Nous avons fait une bonne première mi-temps et une mauvaise deuxième mi-temps", a ajouté l'entraîneur du Barça.

"Le Real Madrid était favori"

Xavi a refusé de justifier cette défaite par les absences côté catalan : "Ce serait une excuse si je disais qu’ils ont été remarqués. Nous avons très bien joué, je suis fier de la première mi-temps, mais nous avons payé cher nos erreurs en deuxième mi-temps. Nous avons joué contre Madrid, qui était pour moi le favori, je l’ai déjà dit. Nous avons joué contre les vainqueurs en titre de la Ligue des champions. (…) L’impuissance de ne pas jouer la finale… c’est normal. Mais nous demandons du calme et du respect au Real Madrid".

Le club catalan ne réalisera pas le triplé domestique cette saison après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne, au nez et à la barbe de son rival madrilène, un peu plus tôt dans la saison, mais doit désormais finir le travail en Liga. Le FC Barcelone est en très bonne position pour remporter le titre de champion d'Espagne et doit désormais finir sa saison sur une bonne note.