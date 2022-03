FC Barcelone : le remplaçant de Dembélé déjà trouvé

Les Catalans le considèrent comme une recrue idéale pour renforcer l'attaque au cas où Ousmane Dembele quitterait le club l'été prochain, bien que ce ne soit pas encore une certitude.

Joueurs libres

Le FC Barcelone est conscient des complications financières auxquelles il devra faire face pour recruter cet été et, par conséquent, il espère faire venir des joueurs sans frais de transfert. Noussair Mazraoui est l'un d'entre eux, et ils devront faire face à la concurrence du Bayern Munich pour obtenir le joueur de l'Ajax.

Adama Traoré a rejoint le club sous forme de prêt en janvier et Barcelone peut l'engager pour 30 millions d'euros cet été, mais le club ne sait pas s'il doit ou non activer la clause. C'est beaucoup d'argent et cela exclurait la possibilité de signer un autre joueur large. Leeds veut environ 40 millions d'euros pour Raphinha.

Raphinha est représenté par l'ancien milieu de terrain de Barcelone Deco, ce qui pourrait jouer en faveur des Blaugrana.