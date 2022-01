FC Barcelone : Le gros coup de gueule de Xavi

Xavi estime que forcer le FC Barcelone à jouer contre le Real Majorque dimanche est "fou" en raison des 17 absences de l'équipe première des Blaugrana.

Le Barça a été frappé par une vague de cas de covid-19 pendant la pause hivernale, avec pas moins de 10 joueurs testés positifs à la maladie.

L'un d'entre eux, Samuel Umtiti, a depuis rendu un test négatif, ce qui signifie qu'il est techniquement disponible pour le déplacement de dimanche, bien qu'il ne soit pas considéré comme apte au match après avoir été incapable de s'entraîner la semaine dernière.

En outre, Xavi est privé de cinq joueurs pour cause de blessure ; Sergio Busquets est suspendu ; Yusuf Demir négocie son départ ; et Ferran Torres, qui est de toute façon blessé, ne pourra pas être enregistré avant lundi au plus tôt.

Si les reports sont devenus monnaie courante dans d'autres compétitions, comme la Premier League, les règlements de LaLiga rendent ces situations beaucoup plus rares.

Les équipes devront continuer à jouer tant qu'elles disposent de 13 joueurs disponibles dans leurs équipes première et seconde. Les clubs doivent continuer à respecter la règle qui veut qu'un minimum de sept joueurs inscrits dans l'équipe senior soient sur le terrain en même temps.

Mais ce minimum peut tomber à cinq joueurs si les équipes ont moins de sept professionnels disponibles pour la sélection - en gros, tant que Barcelone peut nommer cinq joueurs de l'équipe première dans un XI de départ, leurs matchs ne seront pas reportés, à la grande frustration de Xavi.

"Cela n'a aucun sens de jouer demain", a déclaré Xavi aux journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match de samedi.