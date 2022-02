FC Barcelone : Le départ de Messi reste un mystère

L'ancien recruteur s'est exprimé sur le départ de l'Argentin, déclarant que nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé l'été dernier et qu'il aurait aimé voir Messi prendre sa retraite au Camp Nou, un endroit qui sera toujours sa maison.

Messi chez les "mercenaires"

Rexach est une grande figure de l'histoire du FC Barcelone pour de nombreuses raisons. Entre autres rôles, il a été joueur, entraîneur, recruteur, conseiller sportif et assistant de Johan Cruyff. Il s'est rendu à Rosario et a obtenu la signature du jeune Messi sur une serviette de restaurant. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire, mais l'été dernier, l'attaquant a quitté la Catalogne pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ce que Rexach déplore clairement.

"Nous ne savons toujours pas la vérité sur le départ de Messi et je suis sûr qu'elle sera révélée en temps voulu", a déclaré Rexach à Super Radio Deportivo en Argentine.

"J'aurais aimé qu'il prenne sa retraite à Barcelone. Un homme qui est né ici, j'aurais aimé qu'il prenne sa retraite en jouant sérieusement, correctement... ici.

"Messi devrait gagner la Coupe du monde et prendre sa retraite. Il le mérite."

Rexach a également commenté la situation très différente dans laquelle se trouve son ancien protégé au PSG par rapport au FC Barcelone. Il pense que le joueur de 34 ans vit des moments difficiles à Paris, où une équipe de stars individuelles manque d'une identité commune.

"Messi souffre au PSG, c'est une équipe de mercenaires", a déclaré Rexach.

"Ils ne jouent pas un football beau ou spectaculaire, ni même en tant qu'équipe, ils gagnent parce qu'un jour Neymar surgit, le lendemain c'est Messi, puis [Kylian] Mbappé, et ils y arrivent, mais ils n'ont pas d'identité en tant qu'équipe.