FC Barcelone : Le constat terrible de Koeman

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, s'est adressé aux médias avant le déplacement de son équipe à Lisbonne pour y affronter Benfica.

Ronald Koeman a adressé un message de prudence et de réalisme, rappelant les attentes des Blaugrana en Ligue des champions cette saison.

Après un début de groupe cauchemardesque, humilié par un Bayern Munich déchaîné au Camp Nou, les hommes de Koeman doivent maintenant essayer de remettre leur campagne sur les rails, dès mercredi soir au stade de Luz, mais le Néerlandais est pessimiste quant aux chances de son équipe de se battre pour le trophée cette saison.

"Nous devons être réalistes, en ce moment, avec les changements que nous avons eus dans l'équipe, il est difficile d'être au niveau des meilleures équipes", a déclaré Koeman.

Sur les trois matchs de Liga depuis cette défaite contre le Bayern, Barcelone a fait deux nuls et une victoire. Cette unique victoire, le week-end dernier, a toutefois fourni quelques raisons d'être optimiste, notamment grâce au retour d'Ansu Fati.

"Ansu Fati était très fatigué [lundi], et cela a eu des conséquences sur le plan émotionnel. Nous devons nous rappeler comment cela peut affecter le côté mental des choses avec lui", a déclaré Koeman.

"Mardi, il s'est entraîné sans problème, nous allons essayer d'augmenter son temps de jeu, cela dépend de son état."

"Nous voulons lui donner plus de minutes, mais je ne peux pas dire avant chaque match combien de minutes il jouera".

Un premier but pour le nouvel attaquant Luuk de Jong a été un autre point positif contre Levante et Koeman pense qu'il y a plus à venir de lui.

"Luuk nous apporte beaucoup, il est différent de ce que nous avons", a déclaré Koeman."Il était bon l'autre jour, il a marqué et a été important pour nous.

"Il est disponible [pour jouer contre Benfica] et il a de nombreuses années d'expérience dans les grandes équipes européennes."