FC Barcelone : Le conseil de Pirès au Barça sur Gavi

Gavi attire déjà l'attention au Camp Nou alors qu'il n'a que 17 ans.

Le milieu de terrain a été excellent dans l'équipe première du Barça, et il a également impressionné sur la scène internationale, avec déjà quatre sélections en équipe d'Espagne.

Il est déjà clair que Gavi est l'un des talents les plus brillants de sa génération, non seulement au Barca mais aussi dans le football européen.

Et l'ancien joueur d'Arsenal et de Villarreal, Pires, a demandé au FC Barcelone de faire tout son possible pour garder sa star.

"Je pense, comme beaucoup de gens, que celui que j'aime est Gavi", a-t-il déclaré à Sport.

"Il y a environ un mois et demi, lorsque l'Espagne l'a fait jouer contre la France en finale de la Ligue des Nations, j'étais à Milan.

"Il a joué un match impressionnant. Le Barca doit faire tout ce qu'il peut pour qu'il reste pendant de nombreuses années, car il a quelque chose de spécial.

"Pedri, Ansu (Fati), Nico, Gavi... les supporters ne doivent pas oublier qu'ils n'ont que 17 et 19 ans.

"Les gens veulent déjà voir le Barca gagner, mais cela arrivera dans un an ou deux"

Gavi a déjà accumulé 16 apparitions en équipe première du Barça cette saison, et il est clair qu'il sera une partie importante des plans de Xavi Hernandez à l'avenir.