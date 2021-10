FC Barcelone : Laporta se prononce sur l'avenir d'Ousmane Dembélé

Le président du FC Barcelone est confiant concernant l'avenir du Français et veut redorer le blason Blaugrana.

Le FC Barcelone a connu une intersaison très mouvementée avec la perte de Lionel Messi et un début de saison décevant avec des résultats compliqués en Liga et en Ligue des champions. Désormais, le Barça s'attache à préparer l'avenir du mieux qu'il soit et pour ce faire, les Catalans ont débuté une série de prolongations de contrat concernant des joueurs sur lequel compte le club blaugrana pour le futur ainsi que pour le présent.

Cette semaine, le FC Barcelone a officialisé la prolongation de contrat de Pedri jusqu'en 2026. En sécurisant sa petite pépite, le Barça s'enlève une sacrée épine du pied, maintenant, Joan Laporta et ses dirigeants ont encore quelques joueurs à prolonger et deux noms en particulier : Ansu Fati, la deuxième pépite du Barça, et Ousmane Dembélé. En fin de contrat l'été prochain, le Français n'a toujours pas renouvelé son bail avec le club catalan.

Durant l'été, la direction du FC Barcelone a menacé le joueur français de le laisser en tribunes toute la saison si sa situation personnelle n'était pas résolue. En outre, soit Ousmane Dembélé était vendu, soit il était prolongé, mais en aucun cas la situation ne peut rester en l'état pour éviter de perdre l'international français sans la moindre contrepartie financière. Toutefois, si sa prolongation de contrat n'a toujours pas été officialisée, Joan Laporta est confiant.

"Dembélé veut rester"

Dans un entretien accordé à Sport, le président du FC Barcelone s'est montré plutôt serein concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé et pense que ce n'est qu'une question de temps : "On a une très bonne relation avec lui. On est en train de discuter avec son agent. Ousmane Dembélé veut rester. C'est un joueur sur qui nous comptons beaucoup. Si les blessures le laissent tranquille (son dernier match remonte à l'Euro avec les Bleus), il sera fondamental dans les progrès de l'équipe".

"L'entraîneur (Ronald Koeman) le pense aussi. Il a un contrat, il est avec nous depuis des années. Nous avons déjà essayé de le prolonger car nous savions qu'il entrait dans sa dernière année de son contrat", a ajouté Joan Laporta. Le président du FC Barcelone en a profité également pour assurer qu'Ousmane Dembélé ne serait pas sanctionné par une mise à l'écart en attendant une éventuelle prolongation de contrat à son retour de blessure.

Enfin, Joan Laporta a évoqué brièvement le cas d'Ansu Fati, lui aussi sujet à une prolongation de contrat dans les semaines à venir : "Son cas est le même que celui de Dembélé. Il a un contrat, il veut rester et nous sommes en train de négocier". Pour rappel, Ansu Fati est sous contrat jusqu'en juin 2022 ce qui laisse plus de marge de manoeuvre au club catalan pour prolonger le jeune ailier de 20 ans.