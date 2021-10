Dembélé, un flop ? Bartomeu livre son avis

Josep Maria Bartomeu, l’ancien président du Barça, est certain qu’Ousmane Dembélé finira par tirer son épingle du jeu chez les Catalans.

Ousmane Dembélé est arrivé à Barcelone en 2017 contre un montant de 120M€. Jusqu’ici, et malgré quelques éclaircies ici et là, l’ancien rennais n’est pas parvenu à briller avec le géant catalan. La faute notamment à une succession de blessure de tous genres.

L’international tricolore a fait des allers et retours récurrents à l’infirmerie du club, et c’est ce qui l’a empêché d’exprimer tout son potentiel. Sa fragilité commence à désespérer les fans barcelonais. Certains l’étiquettent même déjà comme un flop.

D’un autre côté, il y en a qui croient toujours en la capacité du champion du monde s’imposer au Nou Camp. C’est le cas notamment de Josep Maria Bartomeu, le président qui l’a fait venir en Espagne.

« Pourquoi cela n’a pas fonctionné ? Dembélé n'a pas eu de chance, c'est un grand joueur et j'espère que maintenant, après s’être remis de sa dernière blessure, il va pouvoir montrer ses qualités », a confié le prédécesseur de Joan Laporta.

Manchester United avait proposé une somme faramineuse pour Dembélé

Bartomeu a par ailleurs confirmé que Manchester United avait essayé de mettre la main sur l’ailier tricolore il y a un an et demi : « En 2020, après le 'non' au départ d'Ansu, un club anglais nous a demandé de signer Dembélé pour plus que ce que nous avons payé pour lui. Mais nous comptions sur lui ».

Dembélé arrive bientôt au terme de son contrat avec les Blaugrana. Ses dirigeants lui auraient fixé un ultimatum afin qu’il rempile. Bartomeu n’a pas souhaité s’exprimer sur ce dossier, mais il a réitéré son envie de voir le Français retrouve le top de sa forme. « J'espère qu'il sera en mesure de faire ressortir cette qualité cette année », a-t-il conclu.