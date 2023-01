FC Barcelone : La Super Coupe est-elle le début de quelque chose de spécial pour Xavi ?

L'entraîneur du Barça a réalisé une véritable prouesse tactique en surclassant Ancelotti dimanche, laissant entrevoir un avenir radieux en Catalogne.

Pendant une seconde, Xavi s'est permis de sourire. Son équipe de Barcelone venait de mettre en place un but merveilleusement fluide dans la finale de la Super Coupe d'Espagne de dimanche. Huit secondes et quatre passes après que Sergio Busquets ait gagné le ballon au milieu du terrain, Gavi le plaçait au fond des filets. C'était la première de trois séquences de ce type, et le manager, souvent hargneux, montrait à chaque fois plus d'émotion. Un sourire en coin se transforme en un rictus. Il a même semblé rire à plein temps.

Xavi fait taire les critiques

Et pour une bonne raison. Pour son 435e jour en tant que manager du FC Barcelone, Xavi a remporté son premier trophée, grâce à une victoire 3-1 sur le plus grand rival du Barça. Une telle victoire pourrait s'avérer être un moment important de son règne. Elle a certainement signifié beaucoup pour lui et son équipe. "Je suis ici depuis tant d'années", a-t-il déclaré. "Je sais à quel point les joueurs souffrent quand les choses ne vont pas bien. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle dynamique positive."

Il y a trois mois, un trophée semblait très improbable. Le FC Barcelone venait d'être éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions, et son incapacité à battre l'Inter le condamnait à une deuxième élimination consécutive au premier tour. Les critiques se déchaînent, appelant au licenciement de Xavi. Il a lui-même admis qu'il comprendrait que le FC Barcelone décide de mettre fin à son contrat si les résultats ne s'amélioraient pas.

Getty

Mais le président Joan Laporta a défendu l'homme qu'il a nommé de manière provocante pour le poste. Il a insisté sur le fait que Xavi avait son soutien et que l'entraîneur aurait du temps. "Quand nous sommes dans une situation difficile, il voit toujours le côté positif... [Il a] toute ma confiance", a déclaré Laporta à BarcaTV. Xavi ne lui a pas tout de suite rendu sa confiance. Quatre jours après un match nul 3-3 à domicile contre l'Inter, le FC Barcelone s'est facilement incliné dans le premier Clasico de la saison quelques jours plus tard, perdant 3-1 contre une équipe du Real déchaînée.

Xavi donne une leçon à Ancelotti

Mais ensuite, quelque chose a changé. Barcelone a battu l'Athletic Club 4-0 lors de sa prochaine sortie en Liga. Après le match, le milieu de terrain Franck Kessie a affirmé que Xavi avait changé les choses. "Si nous sommes revenus comme ça après deux mauvais résultats, c'est aussi grâce à Xavi et au staff", a déclaré Kessie. Depuis, les Blaugrana ont enchaîné les bons résultats et sont devenus l'une des meilleures défenses d'Europe.

Ils sont actuellement en tête de la Liga et n'ont encaissé que six buts, même s'ils ne sont pas toujours très convaincants en défense. Et maintenant, après l'impressionnante démonstration de dimanche, ils ont un trophée à montrer pour leur amélioration. Le poste de Xavi était peut-être en jeu avant le match, mais il a tout de même réalisé une sorte de masterclass tactique.

Son choix d'équipe était courageux. Il a placé Sergio Busquets, souvent critiqué, en double pivot aux côtés de Frenkie de Jong, et a mis Jordi Alba sur le banc en faveur du jeune Alex Balde. En outre, il a aligné quatre milieux centraux naturels, avec Gavi sur la gauche et Pedri dans un rôle central derrière Robert Lewandowski. Le FC Barcelone a été impitoyable en attaque, ses trois buts étant le résultat d'actions passionnantes en contre-attaque.

Des choix osés mais payants

La défense était également solide, avec Ronald Araujo au poste d'arrière droit pour bloquer Vinicius Jr. Karim Benzema, quant à lui, a manqué d'espace et n'est jamais vraiment entré dans le jeu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est l'aventure de l'équipe, l'enthousiasme avec lequel Barcelone a joué. Depuis le départ de Lionel Messi il y a 18 mois, le Barça a joué le rôle de petit frère des Blancs, regardant l'équipe de Carlo Ancelotti remporter la Ligue des champions et la Liga avec une relative facilité.

Pendant ce temps, l'équipe de Xavi est tombée très tôt dans la compétition, ne dépassant pas les huitièmes de finale de la Copa del Rey l'année dernière, et quittant la Ligue Europa dans le dernier carré face à l'Eintracht Frankfurt, futur vainqueur. Depuis lors, les Clasicos, à l'exception d'une victoire miraculeuse 4-0, n'ont été que des histoires timides, où Barcelone a été surclassé par une équipe plus expérimentée, tant en âge qu'en mentalité. Mais ici, Barcelone avait l'air d'être un éternel gagnant. Ou du moins, ils ont joué comme tel.

Gavi et Pedri pressaient Luka Modric et Toni Kroos sans relâche. Frenkie de Jong et Sergio Busquets ont travaillé en tandem pour siphonner les services de Benzema. Dani Carvajal, l'un des piliers de la défense madrilène et espagnole depuis tant d'années, était impuissant face à Balde qui le dépassait sans cesse. Xavi était présent sur la ligne de touche pendant tout le match, aboyant des ordres et gesticulant pendant que son équipe se déchaînait. Ancelotti a reconnu après le match que son équipe n'était pas dans le rythme, simplement surclassée par un adversaire supérieur.

Un Barça jeune au futur prometteur

Au cours des 18 derniers mois, c'est Xavi qui a donné cette conférence de presse, déplorant une mauvaise performance ou soulignant les lacunes tactiques de son équipe. Dimanche soir, cependant, les rôles étaient inversés. Xavi est resté relativement calme au fur et à mesure que les buts étaient marqués, avec quelques sourires en coin ou quelques "hi-five". Mais à la fin du match, les sourires et les chants étaient au rendez-vous.

Les Madrilènes semblaient épuisés lorsqu'ils sont montés sur scène pour recevoir leur médaille de finaliste, chacun d'entre eux affichant une expression sinistre en regardant leurs rivaux sur scène. Barcelone, quant à lui, avait l'air d'une équipe jeune lorsqu'il a soulevé le trophée, avec son jeune manager à ses côtés.

La Super Coupe est, bien sûr, un trophée relativement mineur, un exercice qui rapporte de l'argent. Pour Xavi et le Barça, cependant, c'était un grand pas en avant. Les trophées sont attendus au Barça. Mais celui-ci pourrait être spécial. Il pourrait bien ouvrir la voie à beaucoup d'autres.