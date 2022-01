FC Barcelone : La grosse tuile pour Araujo

Selon Mundo Deportivo, Ronald Araujo a été écarté des terrains pour plusieurs semaines en raison d'une blessure qu'il s'est infligée lors de la victoire 2-1 de mercredi soir contre Linares en Copa del Rey.*

Araujo blessé, la tuile

Le défenseur central uruguayen, qui est devenu un joueur clé pour Xavi, a subi une fracture du deuxième et troisième métacarpe de sa main droite et sera opéré demain.

Après l'opération, il y aura un autre communiqué médical, et une estimation plus précise de la durée d'indisponibilité d'Araujo sera plus claire. Dans le meilleur des cas, on pense que l'indisponibilité sera de l'ordre de deux semaines.

Araujo a débuté contre Linares avant d'être remplacé à la mi-temps et remplacé par Gerard Piqué. Il a joué 20 matchs cette saison et a marqué deux buts. Frenkie de Jong a également reçu un coup pendant le match, mais il semble que le sien soit moins grave.

Barcelone a été mené d'un but en Andalousie, mais s'est repris en seconde période grâce à des efforts d'Ousmane Dembele et de Ferran Jutgla. Ils peuvent maintenant espérer une place en huitième de finale de la Copa.