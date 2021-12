FC Barcelone : L'aveu touchant de Gavi

Le jeune homme de 17 ans a fait son entrée dans l'équipe première des Blaugrana au début de la saison et n'a jamais perdu sa place. Il a même été appelé dans l'équipe nationale espagnole de Luis Enrique.

Jeudi, selon Sport, Gavi a reçu un prix en reconnaissance de ses réalisations à Los Palacios y Villafranca, sa ville natale dans la province méridionale de Séville. Après avoir reçu le prix, le milieu de terrain a parlé de son parcours.

L'article continue ci-dessous

"J'ai toujours été Barcelonais, depuis que je suis tout petit", a-t-il déclaré. "Il était clair pour moi que je voulais y jouer. Pour moi, jouer au Camp Nou était un rêve et je l'ai réalisé. Je dédie ce prix à ma famille, à mes amis et à tous les habitants de la ville que je connais."

Milieu de terrain intelligent, intrépide et créatif, Gavi a un profil unique. Malgré sa petite taille et son jeune âge, il n'a aucun mal à se mesurer à des adversaires beaucoup plus grands et plus âgés. Capable et compétent sur le ballon, il a attiré l'attention à la fois pour son habileté avec le ballon et pour son travail en dehors du ballon. Un talent spécial.

Gavi a fait quatre apparitions en équipe d'Espagne, ainsi que 21 avec la première équipe de Barcelone - 15 en Liga et six en Ligue des champions. Il a inscrit un but et délivré trois passes décisives. Il porte le numéro 30 des Blaugrana, l'ancien numéro de Lionel Messi.