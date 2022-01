FC Barcelone : L'agent de Dembélé tape du poing sur la table

L'agent du Français accuse le club de menacer d'isoler l'ailier jusqu'à la fin de son contrat cet été.

FC Barcelone : Les menaces de l'agent d'Ousmane Dembélé

L'ancien joueur du Borussia Dortmund deviendra un agent libre en juin s'il ne signe pas un nouveau contrat au Camp Nou, ce qui devient de plus en plus probable, les deux parties semblant incapables de trouver un accord.

Moussa Sissoko, l'agent de Dembele, a maintenant affirmé que Barcelone a menacé de laisser le joueur hors de l'équipe jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.

"Nous ne sommes pas là pour alimenter les débats sur les médias sociaux mais la vérité doit être dite. Oui, nous avons des exigences élevées, mais nous avons déjà montré que les options de carrière d'Ousmane n'étaient pas dictées par l'argent, sinon il ne serait pas ici", a-t-il déclaré à RMC.

"Donc, si Barcelone avait voulu négocier, ils auraient pu essayer de s'asseoir à la table avec nous pour discuter.

" Sauf qu'il n'y a aucune discussion et seulement des menaces de ne plus jouer dans leur équipe. Et ça, c'est interdit. Nous ferons valoir les droits d'Ousmane Dembele si nécessaire.

"C'est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec des gens comme nous. Peut-être que ça peut marcher avec des agents qui ont des amis à Barcelone. Ce n'est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur", a ajouté Sissoko.

Quant à l'avenir de Dembele, l'agent a tenu à préciser qu'il n'a encore rien décidé.

"Nous ne savons pas ce que nous allons faire, rien n'a été fait", a-t-il déclaré.

"Mais la hiérarchie ne fait que perdre Ousmane. Dès le début, nous avons montré que nous voulions discuter, avec des conditions claires, mais sans fermer la porte."