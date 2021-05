FC Barcelone, Koeman : "Maintenant, le titre c'est très compliqué"

Les Blaugrana ont mené 2-0 puis 3-2 mais n'ont finalement réussi à l'emporter face à Levante.

Gros coup dur pour le FC Barcelone dans la course au titre. Le Barça a manqué une occasion de plus dans sa quête de remporter la Liga. Après son match nul contre l'Atlético Madrid le week-end dernier, qui constituait déjà une occasion en or de reprendre la tête du championnat, le club catalan pouvait prendre provisoirement la première place en attendant que les Colchoneros et le Real Madrid jouent, mais là encore, ils ont laissé passer leur chance.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a pris la responsabilité du match nul 3-3 de son équipe contre Levante mardi. Les Blaugrana ont pris une avance de deux buts au début qu'ils ont perdu en seconde période, avant de reprendre les devants dans le dernier quart d'heure et de concéder le troisième but en toute fin de match. Ce match nul laisse le Barça à un point derrière l'Atletico Madrid, qui a maintenant un match en moins, avec deux matches à jouer jusqu'à la fin de la saison.

"En tant qu'entraîneur, je suis le plus responsable de ce résultat", a déclaré Ronald Koeman lors de sa conférence de presse d'après-match. "Je me demande ce que nous avons fait à la mi-temps, car nous avions parlé de continuer avec l'intensité et d'améliorer les choses défensivement. En regardant la seconde mi-temps, cela ne s'est pas produit. Nous avons baissé l'intensité. Les joueurs, le staff technique et l'entraîneur, nous sommes tous tristes".

Balle de match pour l'Atlético Madrid face à la Real Sociedad

"L'objectif était de gagner les trois matches (jusqu'à la fin de la saison) et attendre que les autres équipes perdent des points... Mais maintenant, c'est très compliqué pour le titre. Maintenant, nous devons nous préparer pour les deux derniers matchs et nous préparer pour la saison prochaine. Mais d'abord, nous devons surmonter le match nul d'aujourd'hui, ce qui est difficile à faire. À la pause, on a parlé du fait de s'améliorer en défense et de ne pas lever le pied. Je suis touché. On avait des attentes. On pointe toujours les entraîneurs du doigt. Je comprends qu'après cette deuxième période, il y ait des interrogations", a conclu le Néerlandais.

Dans une course pour le titre en Liga extrêmement serrée, le FC Barcelone aurait pu prendre la première place s'ils avaient tenu leur avantage contre Levante mardi. Au lieu de cela, l'égalisation à la 83e minute de Sergio Leon a réduit considérablement les chances de titres du club catalan. Néanmoins, le FC Barcelone peut toujours espérer une défaillance de ses deux rivaux madrilènes, le Real Madrid ayant déjà manqué une chance de prendre la tête le week-end dernier avec une défaite contre le FC Séville.

Le Barça n'a plus que deux matchs à jouer tandis que l'Atletico, ainsi que le Real Madrid, troisième, à un point du Blaugrana, ont trois matches à jouer. L'Atlético Madrid peut prendre quatre points d'avance sur le Barça mercredi en cas de victoire contre la Real Sociedad. Un tel résultat scellerait probablement définitivement les chances du FC Barcelone. Le Real Madrid aura alors la chance de dépasser l'équipe de Koeman lors de sa visite à Grenade jeudi.