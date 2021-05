Le Barça trébuche encore !

Le Barça défiait Levante ce mardi soir en Liga, pour garder ses rêves de titre intacts, lors de la 36e journée. Mission pas vraiment accomplie...

Le nul du Real Madrid contre le FC Séville avait pourtant tout relancé. Le Barça n'était donc plus largué dans la course au titre, malgré sa récente contre-performance face à l'Atlético Madrid, leader.

Il s'agissait donc d'en profiter ce soir, sur le terrain de Levante, pour le compte de la 36e journée de Liga. Et il ne fallait pas le dire deux fois à Messi. La Pulga, muet face aux Colchoneros malgré un superbe rush stoppé par Jan Oblak, a signé un but d'une grande classe ce soir, à Levante.

L'article continue ci-dessous

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

😍 Lionel Messi régale avec une reprise de volée acrobatique !

🐐 Encore un but sublime pour la Pulga !https://t.co/0DBwF2nysf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2021

Une puissante demi-volée acrobatique sur un centre signé Pedri pour altérer le tableau de marque dès la 26e minute. Dix minutes plus tard, le Barça doublait la mise. Ousmane Dembélé servait idéalement Pedri qui ne se gênait pas pour tromper Fernandes et aggraver le score en faveur du Barça.

2-0, le score au repos et si le résultat en restait ainsi, les Catalans prenaient provisoirement la tête du championnat espagnol, en attendant les rencontres de l'Atlético et du Real Madrid. Mais le deuxième acte allait être mouvementé. Peu avant l'heure de jeu, la tête de Gonzalo Melero réduisait le score pour les locaux. Trois minutes plus tard et à la suite d'une action construite de Levante, Morales égalisait.

Mais le Barça avait de la ressource et Antoine Griezmann butait sur Miramon, Dembélé avait bien suivi pour redonner l'avantage aux visiteurs. Un avantage qui n'allait pas durer, puisque des Granotas coriaces allaient égaliser à la 83e minute par Leon, qui profitait d'un centre rasant de Tono pour permettre aux siens de recoller. 3-3, score final, le Barça trébuche encore.