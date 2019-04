FC Barcelone - Ivan Rakitic : "Je ne veux être nulle part ailleurs"

Dans le viseur de nombreux grands clubs, Ivan Rakitic n'est pas sûr d'être barcelonais la saison prochaine. Même si son souhait est clair : rester.

Encore sous contrat avec le jusqu'en 2021, un club dans lequel il a de nouveau remporté la Liga samedi soir, Ivan Rakitic ne sait toujours pas s'il portera de nouveau les couleurs catalanes la saison prochaine. Et pour cause, le milieu de terrain croate suscite les convoitises de nombreux grands clubs européens, tels que l' , , , ou encore le .

De plus, la récente arrivée programmée de Frenkie de Jong au Camp Nou en 2019-2020 a ajouté des doutes au sujet de son avenir, tant le joueur actuellement à l' Amsterdam sera amené à devenir un élément qui compte dans le l'entre-jeu d'Ernesto Valverde.

"Je ne veux être nulle part ailleurs"

Toutefois, malgré l’arrivée imminente de l’international néerlandais à Barcelone, Rakitic n’a pas l’intention de quitter le club catalan. "J'aime vivre en ", avait par exemple déclaré le principal intéressé dans des propos accordés à DAZN en mars dernier, réaffirmant son désir de rester au sein du club. "Malheureusement, je ne peux pas demander un autre passeport car j'en ai déjà deux, sinon je demanderais aussi un espagnol car je vais bien et je suis heureux. Ma famille est heureuse ici aussi et mes filles sont bien à Barcelone parce que nous sommes proches de Séville. Par conséquent, rester ici est parfait pour moi."

Ce samedi, l'ancien du a répété son souhait de poursuivre l'aventure à Barcelone, espérant que la volonté du reste des décideurs est la même. "Je ne veux être nulle part ailleurs, a confié le Croate. J'espère que le club, le président, le coach et les supporters sont du même avis et qu'ils m'annonceront que je reste ici pour 3 années supplémentaires. J'aimerais bien dire que j'ai encore 3 ans de contrat et que je vais rester 3 ans de plus. Tout peut arriver dans le football mais je suis très tranquille", a déclaré Ivan Rakitic, en marge de la célébration du nouveau titre de Champion d'Espagne.