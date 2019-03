"Le Barca est parfait pour moi" - Rakitic n'a pas l'intention de partir malgré l'arrivée de De Jong

L'arrivée programmée de la star néerlandaise au club en 2019-2020 a suscité des doutes, mais Rakitic n'a pas l'intention de quitter le Barça.

Rakitic est sous contrat avec le Barca jusqu'en 2021, mais l'avenir du milieu de terrain de la Croatie est incertain puisque l'Inter, Manchester United, Arsenal, Chelsea et le Paris Saint-Germain seraient sur les rangs.

L'arrivée de Frenkie de Jong au Camp Nou en 2019-2020 a suscité des doutes sur son avenir, l'homme de l'Ajax ayant fait le choix janvier de rejoindre Barcelone cet été à la suite d'une longue saga.

Toutefois, malgré l’arrivée imminente de l’international néerlandais à Barcelone, Rakitic n’a pas l’intention de quitter le club catalan. "J'aime vivre en Espagne", a déclaré Rakitic via DAZN, réaffirmant son désir de rester au sein du club. "Malheureusement, je ne peux pas demander un autre passeport car j'en ai déjà deux, sinon je demanderais aussi un espagnol car je vais bien et je suis heureux. Ma famille est heureuse ici aussi et mes filles sont bien à Barcelone parce que nous sommes proches de Séville. Par conséquent, rester ici est parfait pour moi."

Rakitic, arrivé de Séville en 2014, a fait 24 apparitions dans la Liga cette saison et 38 dans toutes les compétitions. Il a fait 252 apparitions au total pour le club, marquant 34 buts lors de son séjour à Barcelone. Le Croate a remporté trois titres en Liga et un titre en Ligue des champions, après avoir déjà remporté un trophée en Europa League en tant que joueur du FC Séville.

En outre, Rakitic a remporté une Supercoupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des Clubs, tout en remportant quatre Copa del Rey avec Barcelone.

Le joueur de 30 ans a disputé les 90 minutes de la victoire 3-0 du Barca contre le Real Madrid, qui a scellé une victoire cumlée de 4-1 et une place pour une sixième finale consécutive de la Coupe du Roi, qui se disputera contre Valence.